Friss fotón Mel Gibson: alig lehet ráismerni a 68 éves színészre

Mel Gibson fényévi távolságba került egykori szívtipró imidzsétől amikor hétfőn egy különleges eseményen tűnt fel. A 68 éves színész szinte felismerhetetlen volt Vince Vaughnt Hollywood Walk of Fame ünnepségén, amelyet Los Angeles szívében tartottak.

A mindig elegáns Mel Gibson ezúttal igencsak lazára vette a figurát

Forrás: Getty Images/JC Olivera

Mel Gibson laza stílusban tűnt fel Vince Vaughn hollywoodi ünnepségén

Mel teljesen hétköznapi, átlagos ruhákat öltött magára, ami a természetes oldalát mutatta meg: ősz hajával és fehér szakállával nyers bájt kölcsönzött a kinézetének. Az ünnepség többi résztvevőjének kifinomult öltözetével szemben azonban Mel Gibson mintha nem is tudta volna, hogy milyen jeles eseményre hivatalos. A világsztár egy laza szettet választott, amely tökéletesen tükrözte felhajtás nélküli hozzáállását, bár pont ezzel tűnt ki az elegánsan öltözött tömegből.

Egyszerű fehér ingpólót viselt, amelyhez hosszú, térd alá érő ombre kék rövidnadrágot vett fel. A kényelmes megjelenést fekete, fűzős sportcipővel és napszemüveggel egészítette ki.

A kilencgyermekes apa ritkán volt látható fekete tükörszemüvege nélkül, amely nemcsak védte a szemeit a kaliforniai nappal szemben, hanem titokzatosabbá is tette a megjelenését. Néha a napszemüveg szinte felismerhetetlenné tette, teljesen eltért attól az akcióhőstől, akit a rajongók évtizedek óta imádnak. Büszkén állt Vince mellett, aki a héten debütál a várva várt új sorozatával, a Bad Monkey-val, és Mel is osztozott az örömben. A Mel Gibson és Vice Vaughnt között lévő szoros kapcsolat nyilvánvaló volt, amikor együtt pózoltak Vince új csillagánál. Mel még a mobilját is elővette, hogy egy szelfivel megörökítse a pillanatot. A szemfüles nézők észrevették, hogy Mel telefonvédőjén látszott jogosítványára és Visa kártyája, bizonyítva, hogy még a hollywoodi legendák is magukkal hordják a mindennapok elengedhetetlen kellékeit.