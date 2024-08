Michael Douglas sorsfordító döntése Catherine Zeta-Jones életét is megváltoztatja

Kitüntetést vehetett át Michael Douglas az Atlantida Mallorca Filmfesztiválon, ahol a Master of Cinema 2024 díjat adták át neki. A világsztár meghatódva mondott köszönetet, majd a jövőjét érintő nagy bejelentést tett.

Michael Douglas Letizia királynőtől vehette át az elismerést

Forrás: Getty Images

Michael Douglas meghatódva mondott köszönetet

"Köszönöm az Atlantida Mallorca Filmfesztiválnak, hogy megtiszteltek a kitüntetéssel. Hihetetlenül hálás vagyok, hogy Letizia királynő adta át nekem a rangos díjat a múlt hétvégén Palmában!" - írta Michael Douglas az Instagramon. A rajongók együtt örültek Douglasszel, és csak úgy özönlöttek a posztja alá a jókívánságok. "Gratulálok! Ez fantasztikus és nagyon megérdemelted. Csodálatos vagy" - olvasható az egyik komment. "Gratulálunk, Michael, te vagy a Mester!" - írta egy másik követő.

A színész több időt tölt Mallorcán ezentúl

A Mallorcán tartott rendezvényen Michael az üdvözlőbeszédében elárulta, hogy részlegesen nyugdíjba vonul, ami azt jelenti, hogy több időt Spanyolországban szeretne tölteni. "Megtiszteltetés számomra, hogy Mallorcán vehettem át ezt a díjat, ahová 35 éve rendszeresen járok, és ahol mindennél jobban szeretek lenni. Bár szörnyen beszélek spanyolul, de egyre jobban szeretem ezt a helyet. Azt tervezem, hogy évente hat-hét hónapot itt töltök, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen visszavonulok" - mondta.

Eladják New York-i luxuskastélyukat

A világsztár döntése nagy hatással lesz feleségére, Catherine Zeta-Jonesra is, akivel az Egyesült Államokban élnek felnőtt gyermekeikkel, a 24 éves Dylannel és a 21 éves Caryssel. Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas egyébként már korábban úgy döntött, hogy megválik Westchester megyei, New York-i luxuskastélyuktól, amelynek ára 12 millió dollár. Catherine korábban elárulta már tervüket, hogy elköltöznek jelenlegi otthonukból, Irvingtonból, amelyet az év elején dobtak piacra "Most, hogy fiunk és lányunk is elhagyta a családi fészket, úgy tűnik, itt az ideje az eladásának" - nyilatkozta Douglas - a színészről a monacói nagydíjon lesifotó is készült - , aki Zeta-Jonesszal novemberben ünnepli a 24. házassági évfordulóját.