Bikiniben mutatta meg elképesztő alakját a párizsi olimpia legszexibb futója - FOTÓK

A 2024-es Párizsi Olimpia, amely július 26. és augusztus 11. között zajlik, számos izgalmas pillanattal várja a nézőket. A sportteljesítmények mellett a szépség sem elhanyagolandó, egyes sportágakban izmos, sportos és elképesztően gyönyörű sportolókat is találni.

A párizsi olimpia egyik legszexibb futónője

Forrás: Getty Images for European Athlet

A párizsi olimpia egyik legszexibb váltófutója

A tökéletes alakkal rendelkező Alica Schmidt hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet, több mint ötmillió követője van az Instagramon. Ami nem is csoda: tehetsége mellett szépsége is vitathatatlan. A szőke szépséget a legtöbbet sportruhában látni, de szerencsére a közösségi oldalán jó pár bikinis fotót is megoszt. Egyik videójában fekete bikiniben sétál a tengerparton, aminek köszönhetően brutál szexi alakját és kockás hasát is megcsodálhatják a követői.

A fiatal sportoló szépsége nem először kap ekkora figyelmet, évekkel ezelőtt a Life.hu is beszámolt róla, hogy egy ausztrál weboldal a világ legszexibb sportolójának szavaztatta meg.