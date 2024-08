Szakállal hódítanak: menő arcszőrzet teszi vonzóvá a sztárokat

Jason Momoa

Forrás: AFP

Ha már a trónok harcával kezdtük a listát, fejezzük is be azzal. Jason Momoa az utóbbi években lett a szakáll híve. A sorozatban még a gondosan nyírt és stylingolt fazont hordta, Khal Drogo népe fontos jelzésként használta a szakállt a rangra vonatkozóan, de azóta szabad utat engedett az arcszőrzetének és legtöbbször hagyta a maga természetességében nőni. Bármi történik, neki ezt is elnézzük.