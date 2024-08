5 kevésbé ismert előadó, akiket muszáj megnézned az idei Sziget Fesztiválon!

A Sziget Fesztivál nem csak a nagy nevek otthona, hanem rengeteg kevésbé ismert, de rendkívül tehetséges előadóé is. Nem muszáj ismerned minden zenekar vagy énekes nevét ahhoz, hogy egy jót bulizhass a Szigeten, nem igaz? Vedd fel a karszalagod, a kényelmes tornacipőd, és irány a Hajógyári buli!

A Sziget Fesztiválon rengeteg előadó lép fel, de van köztük néhány kevésbé ismert is, akikre érdemes odafigyelni

Forrás: Shutterstock/Christian Bertrand

Mutatjuk, miket ne hagyj ki semmiképpen sem az idei Sziget Fesztiválon!

1. WAVY (augusztus 8. 18:00)

A Szigeten a régi szép időkhöz visszanyúlva újra nagy szerepet kap az utóbbi években elterjed hiphop. A WAVY egy összművészeti kísérlet az értékteremtésre, amelyben megjelenik a kísérleti hiphop, a lo-fi, a garage és a house. A 16 tagot, köztük rappereket, DJ-ket, producereket, vizuális művészeket, kreatívokat, fotósokat, videósokat és újságírókat is magába foglaló kollektíva mottója a Lo and Slo, mely a lassú, fokozatos, de biztos építkezésre alapozik. Ha szereted az oldschoolt, akkor ott a helyed a dropYard színpadnál!

2. Apashe (Aug. 10. 00:30)

A belga születésű, jelenleg Kanadában élő Apashe az elektronikus zene műfajhajlító megközelítéséről ismert művész. Szimfonikus zenekari kompozícióját ötvözi az elektronikus zene nyersességével, valamint a hip-hop és a basszus megérintésével, egyedi, különleges hangzást hozva létre. Tavaly hatalmasat szólt zenéje a Szigeten, most azonban még egy lapáttal rátesz: rézfúvósokkal egészül ki a produkció. Ha nem gondoltad, hogy egyszer ordítani még fogsz Verdi Requiemjére, akkor lehet, tévedtél!

3. Kevin de Vries (Aug.10. 23.30)

A német DJ techno előadása garantáltan az idei Sziget egyik csúcspontja lesz. Zenéje a hangrendszereket a határokig feszegeti, egyszerre merítve a techno erejéből és az önkívület eufóriájából.

4. Killabeatmaker (Aug.10. 00:45)

Killabeatmaker a beatbox, az elektronikus zene és a dél-amerikai ütősök csoportjába tartozó zenekar. A kolumbia dallamok garantáltan elvarázsolnak, és úgy ott ragadsz majd, hogy észre sem veszed.

5. Four Tet (Aug.12. 23:00)

Kieran Hebden, Four Tet néven ismert angol elektronikus zenész. A Fridge poszt-rock zenekar tagjaként vált ismertté, mielőtt szólóelőadóként lépett pályára olyan slágerlistákon és kritikusok által elismert albumokkal, mint a Rounds, az Everything Ecstatic és a There Is Love in You. A hip-hop dobvonalakat disszonáns jazzmintákkal ötvözi, és fogalmad sem lesz, hogyan kerültél bele ebbe a lágyan ringatózó zenei csodába, de az biztos, hogy utána még hosszú ideig fogod emlegetni.