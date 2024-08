Fesztiválozó család: „1993 óta minden évben a Sziget fesztiválon vagyok”

A feledhetetlen élmények mellett, számtalan tárgyi emléket is őriz a Szigetről: karszalagokat, fekete-fehér papír fényképeket. Örömmel idézi fel a hozzájuk fűződő történeteket, hiszen a Sziget fesztivál életének meghatározó eleme.

23 éve minden évben ellátogatnak a Sziget fesztiválra a család tagjai

Mátyás veterán szigetesnek mondható, a kezdetek óta, minden évben részt vett a mára világhírűvé vált budapesti eseményen.

1991 óta koncerteket szervezek Szentesen – idézi fel, hogyan is jutott el az első fesztiválra. – A következő évben ide hívtam Müller Péter Sziámit, akinek Gerendai Károly volt a szervezője. Ő a Sziget Fesztivál alapítója. Megemlítette, hogy a következő nyáron szervezni fog egy zenei rendezvényt, s majd küld róla plakátot.

Kíváncsiságból elmentünk a feleségemmel, akkor még csak magyar fellépők voltak, ráadásul többnyire azok az alternatív zenekarok, akiket szerettünk, úgyhogy nagyon tetszett nekünk.

Így a következő nyáron is elmentünk, meg azután is és azután is. Sőt, volt néhány év, amikor volt egy kis standunk, ahol ruhákat, ékszereket, cédéket árultunk. Ez mindig közös program volt a feleségemmel, kivéve amikor a lányunk, Sára még nagyon pici volt, de három éves korától már sokszor őt is vittük magunkkal. Sokáig sátorral mentünk és ott töltöttünk tíz napot, de ahogy idősödünk, ez már egyre macerásabb lenne. Sára közben Budapestre költözött, az utóbbi években nála alszunk, viszont ugyanúgy kint vagyunk minden nap.

A 25. Sziget alkalmával volt egy olyan akció, hogy aki igazolni tudta, hogy részt vett minden évben a fesztiválon, az kapott egy ingyenes belépőt. Később pedig örökbérlettel jutalmaztak minket, aminek nagyon örültünk, mert három főre nekünk már drága volt a belépő.

Élőben láthatta fiatalkori kedvenceit

Harminc év alatt sokat változott a Sziget, de Mátyásék így is megtalálják a kedvükre való programot.