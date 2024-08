Nem csak J.Lo falja a férfiakat - Ezek a sztárok négyszer, vagy annál többször álltak oltár elé

A hírességek élete éjjel-nappal a reflektorfényben zajlik, nem csak szakmai sikereik, hanem magánéletük is folyamatosan a média figyelmének középpontjában állnak. Ugyan most mindenki Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának végéről beszél, de ha már itt tartunk, vannak rekorderek, akik úgy gyűjtötték a házasságokat, mint más a bélyeget. Híres hollywoodi válások következnek!

Válások a sztárvilágban - Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Válások a sztárvilágban

Elizabeth Taylor: falta a férjeket

Elizabeth Taylor, a klasszikus hollywoodi filmek egyik legnagyobb sztárja, nemcsak színészi tehetségéről, hanem szerelmi életéről is híres volt. Az Oscar-díjas színésznő összesen nyolcszor ment férjhez, és hét alkalommal vált el. Első házasságát Conrad „Nicky” Hilton szállodalánc-örökössel kötötte, de ez mindössze kilenc hónapig tartott.

Elizabeth Taylor Eddie Fisher

Forrás: Getty Images

A következő férjei között volt Michael Wilding színész, Mike Todd producer, Eddie Fisher énekes, és Richard Burton, akivel kétszer is összeházasodott. Taylor házasságai gyakran a nyilvánosság előtt zajlottak, és szenvedélyes, de viharos kapcsolatok jellemezték őket. Utolsó házassága Larry Fortensky-vel, egy építőmunkással, 1991-ben kezdődött és 1996-ban ért véget.

Nicolas Cage: a nők éltetik

Nicolas Cage, az Oscar-díjas színész, szintén többször próbált szerencsét a házasságban. Cage eddig ötször nősült meg. Első felesége Patricia Arquette színésznő volt, akivel 1995-ben házasodtak össze, de a frigy mindössze hat évig tartott.

Forrás: Getty Images/FilmMagic/Jeff Kravitz

A második felesége Lisa Marie Presley, Elvis Presley lánya volt, akivel mindössze 107 napig tartott a házassága. Ezt követte Alice Kim, akivel tizenkét éven át élt házasságban, és közös gyermekük is született. 2019-ben Cage újra megnősült, de csak négy napra. Házasságot kötött Erika Koike sminkessel, de egy hét sem telt el, máris váltak.

Jelenlegi felesége Riko Shibata, akivel 2021-ben házasodtak össze, és azóta boldogan élnek együtt.

Jennifer Lopez: negyedszerre sem jött össze

A hírek csak róla szóltak az elmúlt hetekben, tönkrement a negyedik házassága is. Az énekesnő első férje Ojani Noa volt, akivel Lopez mindössze 11 hónapot élt házasságban. A kubai férfi egyébként meg is jósolta, hogy J.Lo mostani házassága nem fog sokáig tartani, és úgy véli, az énekesnő itt nem is áll meg, lesznek még házasságai.