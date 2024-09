Brad Pitt testvérei szándékosan tartják távol magukat a reflektorfénytől: ez az oka

Hietetlen, de igaz, Hollywood egyik legvonzóbb férfi színésze már 60 éves. A párkapcsolatival nagy feltűnést keltő sztár, aki Jennifer Anistont és Angelina Jolie-t is feleségül vette, a születési családjával kapcsolatban kevésbé kitárulkozó. Nem véletlenül, öccse és húga is úgy döntött, hogy annak ellenére, hogy bátyjuk világsztár, inkább távol tartják magukat a reflektorfénytől. Doug és Julie más utat választott. Ha kíváncsi vagy, kik Brad Pitt testvére, most megtudhatod.

Brad Pitt családjáról alig hallunk

Forrás: Getty Images/"Wolfs" Red Carpet - The 81st Venice International Film Festival

Minden, amit Brad Pitt testvéreiről tudni lehet

A színésznek egy öccse és egy húga van. Lássuk először a fiútestvért.

Brad Pitt öccse kísértetiesen hasonlít bátyjára

Forrás: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via/Today - Season 61

Doug Pitt

Az 1966-ban született Doug szemben bátyjával, Brad Pittel, aki Oklahomában született, a család Springfieldbe, Missouriba költözését követően jött a világra. Míg Brad azóta Hollywoodba költözött, Doug szülővárosában maradt, amiről egy 2017-es interjúban így beszélt:

„A legnagyobb elismerés, amit a városnak adhatok, hogy úgy döntöttem, itt nevelem fel a gyerekeimet. Megvolt az a luxusom, hogy ezt bárhol a világon megtehessem, de Springfieldet választottam. Nagyon szerencsés vagyok, hogy az egész családom itt van, kivéve a bátyámat”.

Doug 2008-ban megalapította a Care to Learn nevű szervezetet, amelynek célja az államban élő diákok élelmezési, egészségügyi és higiéniai szükségleteinek kielégítése. Nem ez az egyetlen emberbaráti munka, amelyben Doug részt vesz, mivel a WorldServe Internationalnél is szerepet vállal, és jószolgálati nagykövetként dolgozik Tanzániában.

Az üzletember szélesre tárta szárnyait, és mind a technológiai, mind az ingatlaniparban tevékenykedik. Doug 1991-ben alapította a ServiceWorld Computer Center-t, amely 2013-ban egyesült a TSI-vel, mielőtt Doug 2017-ben újraindította a márkát Pitt Technology Group néven. 2024-ben megalapította a Pitt Development Groupot, egy orvosi rendelőkre összpontosító ingatlanvállalkozást.

Brad Pitt öccse egy kevés színészi tapasztalattal is rendelkezik, két reklámban is szerepelt, és bevallotta, hogy idősebb testvérétől kért tanácsot a szerephez.