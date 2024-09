Jennifer Lopez és Ben Affleck messziről elkerülik egymást, mégis majdnem kínos "baleset" történt

Jennifer Lopez és Ben Affleck elválását bonyolítja, hogy ugyanabban az épületben dolgoznak Los Angelesben. A két sztár azonban a jelek szerint mindent megtesz azért, hogy elkerüljék egymást. Nagyon nem akarnak összefutni.

Jennifer Lopez és Ben Affleck kerülik egymást

Jennifer Lopez és Ben Affeck elkerülik egymást

A házaspár egész nyáron nem találkozott, amit nem volt nehéz kivitelezni, mert nem tartózkodtak ugyanabban a városban sőt, néha ugyanazon a kontinensen sem. Ez a mutatvány azonban egyre nehezebb lesz a számukra, mivel a nyár véget ért, és elkezdődtek a munkák, amit ők a jelek szerint ugyanabban az épületben bonyolítanak.

A napokban lencsevégre kapták őket, ahogy a Los Angeles-i irodaházukban éppen sikerült elkerülniük egymást.

Ben Affleck távozott, Jennifer Lopez pedig megérkezett az épületbe, mindössze 30 perc különbséggel. Valószínűleg az asszisztenseiknek köszönhetik, hogy sikerült megúszniuk ezt a kínos pillanatot, de ha a jövőben is ugyanott dologznak, ez nem lesz egyszerű feladat.

A pár - akik hivatalosan április 26-ától nincsenek együtt, a Jennifer Lopez által augusztus 20-án beadott válási papírok szerint - állítólag mindketten készen állnak arra, hogy továbblépjenek, miután véget vetettek kétéves házasságuknak. Egy Ben Affleckhez közel álló bennfentes szerint ő "a pozitívumokra koncentrál" a szakításuk közepette. „Ott van, ahol lenni akar: közel a gyerekeihez és egy olyan környéken, amit szeret" - mondta a forrás.

A pár előtt áll még azonban a válóper, ami nem lesz olyan egyszerű, mivel nem kötöttek házassági szerződést. Így minden, amit a házasság alatt szereztek, közös tulajdonnak tekinthető, legyen az bármilyen vagyontárgy vagy éppenséggel tartozás, bár esetükben valószínűleg utóbbiról nincs szó... „A pénzügyekkel kapcsolatban van néhány vitás pont" - árulta el egy forrás.

