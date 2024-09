Diana halála: a boszorkány szerint megjósolható volt a tragédia

Sőt, sokszor előfordul, hogy nem is hisznek a látónak, médiumnak vagy már csak akkor, amikor az előre megjósolt tragédia vagy élethelyzet valóban bekövetkezik, amiről a jóslat szólt. Jómagam is számtalan olyan helyzetben voltam, amikor igazán nem mindennapi események tárultak fel előttem, ezért is tudom biztosan mondani, hogy miről is van szó, és hogyan is működnek ezek a dolgok.