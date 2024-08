Előkerült egy fotó Diana apjáról: György herceg kiköpött mása dédnagyapjának

A brit királyi család rajongói nagyon szeretik a régi fotókon szereplő királyi családtagokat összehasonlítgatni a legfiatatalabb generációk tagjaival. Amint új kép kerül ki a közösségi médiába, lecsapnak, és már írják is, a trónörökös melyik gyermeke kiköpött mása a képen szereplő ősöknek. Nem volt ez másképp most sem. Charles Spencer, a néhai Diana hercegné testvére az édesapjáról, John Spencerről tett ki az Instagramra egy fiatalkori fotót, a rajongóknak pedig nem kellett sok, máris látni vélték a hasonlóságot közte és György herceg között.

György herceg dédapja kiköpött mása

Forrás: WireImage

György herceg dédapja kiköpött mása lenne?

Charles Spencer Instagramon megosztott fekete-fehér fotóján apja, John Spencer látható katonai egyenruhába öltözve, az 1950-es években. A felvételhez a következő képaláírást fűzte: „Apám, katona módra, 70 évvel ezelőtt.”

A lelkes királyi rajongók gyorsan összehasonlították Diana hercegné édesapját, azaz György dédnagyapját, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiát:

„György herceg nagyon hasonlít rá” - írta egy kommentelő, egy másik hozzátette: „Hű, ezen a képen tényleg úgy néz ki, mint ő!”, amivel többen egyetértettek.

Más rajongók a hasonlóságot Harry herceg és a nagyapja között látták.

György herceg életébe hamarosan komoly változás áll be

Nem könnyű a trónörökösök élete, különösen gyerekkorban, amikor a hagyomány szerint egy idő után már nem élhetik azt az életet, amit addig. Így lesz ez hamarosan György herceggel is, aki 12 éves kora után már sehova nem utazhat együtt apjával, Vilmos herceggel. Ez a kegyetlen hagyomány a kívülállóknak nagyon szigorúnak és kissé furcsának tűnhet, azonban valójában nagyon is praktikus oka van, ugyanis azért van érvényben még a mai napig is, hogy egy előre nem látható tragédia esetén biztosítsa az ország jövőjének stabilitását. Például, ha az öröklési sor egyik tagját szállító repülőgép lezuhanna, akkor sorban következő másik tag átveheti az elhunyt helyét. Bármennyire is morbidnak hangzik, de ez csak egy a sok furcsa forgatókönyv közül, amelyekre a királyi családnak fel kell készülnie.