Diana hercegné 3 ikonikus kézitáskája, amelyek formálták stílusát

Diana hercegné, a brit monarchia egyik legkedveltebb alakja, nem csupán a jótékonyságával és karizmatikus személyiségével, hanem elegáns öltözködési stílusával is lenyűgözte a világot. Vannak olyan kézitáskák, amelyeket még mindig az ő nevéhez kötünk, nem utolsósorban azért, mert még róla is nevezték el őket. Klasszikus modellek, amelyek annyira időtállóak, hogy még mindig viselhetjük őket. Az alábbiakban 3 ikonikus kézitáskát mutatunk be, amelyek nemcsak Diana szettjeinek elengedhetetlen részei voltak, hanem stílusát is mélyen befolyásolták.

Diana hercegné szettjeinek elengedhetetlen része volt a kézitáska.

Forrás: Getty Images/Tim Graham

Diana hercegné: Ez a 3 dizájner kézitáska tette őt ikonikussá

Diana hercegné táska választásaival mindig remekül ötvözte az eleganciát és a funkcionalitást. Ezek az ikonikus kézitáskák nemcsak a stílusának, hanem a divat történetének is kiemelkedő darabjai maradtak. Diana öröksége tovább él a divat világában, és inspiráló példát nyújt mindazoknak, akik az időtlen eleganciára törekednek.

1. Lady Di(or)

Diana hercegné narancssárga Versace kosztümben és a kedvenc Dior táskájával Liverpoolban, 1995 novemberében.

Forrás: Getty Images/Tim Graham

Diana első ilyen típusú táskáját, egy egyszerű fekete modellt, 1995 szeptemberében kapta ajándékba Bernadette Chiractól. Miután Diana rendszeresen viselte a Dior „Chouchou” nevű táskát – ami franciául „kedvenc”-et jelent – és különböző színekben mutatkozott vele a nyilvánosság előtt, 1996-ban átnevezték „Lady Dior”-ra. Ez a névválasztás Diana iránti tiszteletet kifejező szóvicc volt, hiszen Diana nyilvánvalóan rajongott a tervező által készített táskákért, ami hozzájárult annak ikonikus státuszához. A híres táska azóta is szezonról szezonra újra megjelenik, változatos színekben, méretekben és anyagokban.

2. Diana-táska: A Gucci Bamboo Tote Bag

Egy másik táska, amelyet Lady Di népszerűvé tett, a Gucci „Bamboo Tote Bag” volt. Az elbűvölő bambusz fogantyúival és tágas méretével Diana számára tökéletes választásnak bizonyult a mindennapokra, és számos különféle stílusban viselte. Néha laza farmerrel vagy pulóverrel és biciklis nadrággal, máskor pedig elegánsan, kis ruhával és gyöngysorral kombinálta. Sokak szerint azok a szettek, amelyekben Diana a Gucci Bamboo-t viselte, ma is példák arra, hogy a hercegnő stílusában megelőzte korát.

2021-ben Alessandro Michele, a Gucci kreatív igazgatója újraértelmezte ezt a táskát, és a márka újra piacra dobta „Diana Bag” néven. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Diana hercegné milyen maradandó hatást gyakorolt a divatvilágra.

A táska hű maradt az eredeti formához és a jellegzetes bambusz fogantyúkhoz, és különböző színekben, valamint három méretben kapható. Az újdonság – vagy inkább újjáélesztés – az eltávolítható bőrpántok a táska fogantyúin, amelyek ellentétes színekben érhetők el, és azokra a szalagokra utalnak, amelyeket régen az eredeti táskához adtak, hogy megőrizzék a fogantyúk formáját. Diana hercegnő kedvenc Gucci táskája, az ikonikus bambuszfogantyús táska: