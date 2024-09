Jön az Emily Párizsban ötödik évada: vajon ki lesz a nagy Ő?

Emily Rómában?

A sorozat írója, Darren Star elmondta, mennyire lenyűgözte az érdeklődés és nagyon izgatott, hogy visszatérhet Emily egy ötödik évadra is, amelynek helyszíne valószínűleg Róma (is) lesz. Ha igaz, Emily fogja vezetni az Agence Grateau római irodáját, fontos szerepet kap az új szerelmi szál az Marcello, személyében. Darren arról is beszélt, hogy a római helyszín miatt a sorozat címe nem változik. "Emily Rómában lesz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy soha nem lesz Párizsban" - nyilatkozta, és hozzátette, a városváltás tudatos, a nézők szeretnek új helyszíneket látni. Darren azt is elárulta, hogy a következő évadban elmélyül majd az Emily és Marcello közötti románco: "Úgy érzem, megvan közöttük az a tűz, amiből igazi romantikus kapcsolat lehet. Ez a következő évadban is folytatódik majd".

Nem új keletű, hogy a kedvenc sorozataink annyira beszippantanak minket, hogy gyakran azonosulunk a szereplőkkel, az általuk bemutatott helyzetekkel, kimondott szavaikkal, és ha már öltözködésről van szó, olykor az általuk képviselt stílusból is előszeretettel inspirálódunk. Ilyen az Emily Párizsban is, amelynek központi eleme a nagyvárosi élet, a divat, valamint az, hogyan boldogulnak a független női karakterek a munkában és a szerelemben. A történet Emily Cooperről (Lily Collins) szól, aki Chicagóból Párizsba költözik, hogy annál a marketingügynökségnél helyezkedjen el, amelyikre mindig is vágyott.

Kik láthatók majd a következő részekben?

Természetesen Lily Collins, de ott lesz Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery és William Abadie is és a negyedik évad új szereplői is, a Marcellót alakító Eugenio Franceschini, Genevieve megformálója, Thalia Besson és Anna Galiena, aki antoniát játssza. Úgy tudni, a Camille-t alakító Camille Razat valószínűleg nem kap szerepet az új évadban...