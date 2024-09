Eljött a te időd! Öltözz úgy, mint az Emily Párizsban főhősnője! – Termékekkel, árakkal

Egyesek imádják, mások utálják, de egy biztos, hogy a Netflix egyik legnézettebb és legmegosztóbb sorozata az Emily Párizsban, ami ezúttal is számos meglepetést és izgalmat tartogat a számunkra, no meg persze rengeteg ikonikus divatpillanatot. Csak győzzünk válogatni!

Lily Collins, Emily Párizsban 4. évad

Forrás: NurPhoto via AFP

Emily Párizsban – Itt az ideje rákattanni!

Nem új keletű, hogy a kedvenc sorozataink annyira beszippantanak minket, hogy gyakran azonosulunk a szereplőkkel, az általuk bemutatott helyzetekkel, kimondott szavaikkal, és ha már öltözködésről van szó, olykor az általuk képviselt stílusból is előszeretettel inspirálódunk. Ilyen az Emily Párizsban is, amelynek központi eleme a nagyvárosi élet, a divat, valamint az, hogyan boldogulnak a független női karakterek a munkában és a szerelemben. A történet Emily Cooperről (Lily Collins) szól, aki Chicagóból Párizsba költözik, hogy annál a marketingügynökségnél helyezkedjen el, amelyikre mindig is vágyott.

A Szex és New York árnyékában Első pillanattól láthattuk, hogy egy vizuálisan lenyűgöző sorozatról lesz szó, amikor kiderült, hogy a fantasztikus Patricia Field felel majd a merész és stílusos szettekért. A Szex és New York stylistjának munkája az Emily Párizsban sorozatban sem okozott csalódást. Bár a sorozat szereplői bátran és stílusosan viselik a merészebbnél merészebb szetteket, a prímet továbbra is a széria főszereplője, Lily Collins viszi.

Inspiráló kislány a szomszédból

Kislányosan bájos arca, és törékeny alkata miatt nehéz levetkőznie a hercegnő szerepét, sokan még mindig a Tükröm Tükröm című film Hófehérkéjét látják benne, tüllszoknyában, romantikus, puffos ujjú ruhákban és masnival a hajában. A 2020-ban berobbant Emily Párizsban című sorozatban azonban Phil Collins 35 éves lánya, Lilly Collins végre bebizonyíthatta, hogy a romantikus stílus legalább annyira közel áll hozzá, mint a modern, extravagáns darabok.

Emily Párizsban

Forrás: cheatseet.com

Vajon hogy zárulnak Emily kalandjai? Az Emily Párizsban negyedik évadának első fele után tűkön ülve várjuk, hogy Emily és Gabriel (Lucas Bravo) kapcsolata vajon merre halad, miután végre bevallották egymásnak szerelmüket. A Netflix által közzétett rövid kedvcsináló szerint a második etap két nagy titkot ígér, amelyek mindent veszélybe sodorhatnak, amiről eddig álmodtak. Emily emellett elgondolkodik azon, hogy végleg elhagyja Párizst és Rómába költözik. Oh, és spoiler! Brigitte Macron, a francia elnök felesége is szerepelni fog az Emily Párizsbanma érkező egyik új epizódjában. Amíg várjuk a következő részeket, inspirálódjunk a főszereplő legszuperebb outfitjeiből!

Pink minden mennyiségben

A rózsaszín lágysága és a fekete erőteljes kombinációja elképesztően áll az Emily Párizsban főszereplőjének! A pink zokni és magassarkú együtt kissé már-már barbis megjelenést ad, mégis megtartja kislányos báját, ugyanakkor elegánssá válik a pink szövetkabáttal.