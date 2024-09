Halsey szexi fotóval tudatta az örömhírt: megkérték a kezét

Az amerikai énekesnő a Twitter, újabb nevén X oldalán árulta el az örömhírt a követőinek: szerelme megkérte a kezét. Halsey, aki egy hónappal ezelőtt a Szigeten lépett fel, nem is lehetne boldogabb.

Halsey boldogsága határtalan: szerelme megkérte a kezét

Forrás: Kevin Mazur/Getty Images for MTV

Halsey menyasszony lett: szexi fotóval tudatta az örömhírt

Az amerikai énekesnő különleges módon tudatta a rajongóivel az örömhírt: egy olyan posztot tett újra közzé az oldalán, amelyben korábban a következőket írta: „Halsey azt mondta, reméli, hamarosan férjhez megy a barátjához, Avan Jogiához”. A frissített posztban pedig kijavította a „barát” szót „vőlegényre”.

Lupust és leukémiát diagnosztizáltak a 29 éves énekesnőnél

"Szerencsés vagyok, hogy élek" - ezt írta Halsey ahhoz a posztjához, melyben közölte, súlyos betegségekkel, lupusszal és alukémiával küzd. A videóban elmondta, két évet ad magának arra, hogy beteg legyen, utána viszont újult erővel szeretne visszatérni. Az énekesnő a kezeléseiről is osztott meg rövid felvételeket, valamint elárulta, egy albumot is készített erről, amely a The End, vagyis A vég című számmal kezdődik.

Halsey nem az egyetlen híresség, aki a rákkal vívott küzdelméről nyíltan beszél: nemrég Olivia Munn osztotta meg, hogy mellrákja miatt eltávolíttatta a melleit és a petefészkét is.