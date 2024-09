Angelina Jolie visszavág: megunta, hogy mindenki a soványsága miatt aggódik

Angelina Jolie kiakadt a súlya miatti végtelen vizsgálódás miatt, s bár esküszik, hogy egészséges, mégis érdekes megoldást talált a jajveszékelés ellen. A színésznőt múlt hónap végén fotózták le a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és bár Olaszországban még nyár volt, Angelinát egy túlméretezett bézs színű trencsekkben és hosszú fekete csizmában látták.

Angelina Jolie

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings Ahead Of The 81st Venice International Film Festival

Angelina Jolie a meleg ellenére azért öltözött fel vastag ruhákba, hogy senki ne lássa a testét

„Elege van a végtelen vizsgálódásból, ha a testéről van szó, ezért a nehéz ruházat, hogy még a melegben is eltakarja magát” — mondta el egy forrás.

Angelina Jolie 180 centis magasságához mindössze 45 kiló körül van, ami a szűk környezetében élőket aggasztja, de ahogy a forrás rámutat, ez nem újdonság.

„Az Angie környezetében élők számára még mindig folyamatos az aggodalom, de most már jobban tudják, hogy nem szabad felhozni a súlyát. Nagyon világossá tette, hogy ez az ő élete, az ő teste, és senki sem kérdezheti őt többé erről - pont” — mondta el a bennfentes.

A színésznő ragaszkodik ahhoz, hogy annak ellenére egészséges, hogy nagyon vékony.

„Egyáltalán nem alultáplált, és az évtizedes pletykák, amelyek arra vonatkoznak, hogy veszélyesen alultáplált vagy valamilyen étkezési rendellenességben szenved, messze elrugaszkodtak a valóságtól és rendkívül kegyetlenek” — mondta a forrás, hozzátéve, hogy Angelina Jolie hangsúlyozta, hogy gyerekkora óta vékony, és ő tökéletesen jól érzi így magát, és senkinek sincs oka aggódni vagy pánikolni miatta.

A színésznő, aki 2016-os szakításuk óta harcban áll exférjével, Brad Pitt-tel, az elmúlt napokban nagy stressznek volt kitéve.

„Angelina most tényleg nagyon sok mindent forgat” — mondta egy másik bennfentes az In Touchnak a hónap elején. „Épp egy kampány közepén van, hogy Oscar-jelölést kapjon a Maria című filmben nyújtott munkájáért, emellett egy csomó új projektet gyárt, és foggal-körömmel küzd, hogy legyőzze Bradet a bíróságon. Ennek eredményeképpen reggel, délben és este megbeszéléseken van. A stressz egyértelműen megviselte őt. Alig alszik vagy eszik, és soványabb, mint valaha, ez ijesztő, és félő, hogy a végén még a saját egészségét is kockára teszi” — tette hozzá a forrás.