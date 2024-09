Harry herceg visszatérne amerikai száműzetéséből: brit segítőihez fordult tanácsért

Ez a lépés Harry herceg rehabilitációs stratégiájának első szakaszát jelzi, amely magában foglalná azt is, hogy több idő tölt az Egyesült Királyságban, hogy helyrehozza kapcsolatát édesapjával, és talán részlegesen visszatérjen a királyi családba. A források hangsúlyozták, hogy Harry és Meghan, akik az elmúlt négy évet Kaliforniában töltötték önkéntes száműzetésben két gyermekükkel, nem tervezik az állandó visszatérést.

Harry herceg visszatérne amerikai száműzetéséből

Bár Harry békülése bátyjával, Vilmos herceggel, nem tűnik reális célnak, nemrég arról szóltak a hírek, hogy III. Károly király talán hajlandó lehet rendezni a kapcsolatot legkisebb fiával, és ebben vallási vezetőkkel is konzultált, miközben a megbocsátás természetét kutatta. Legalább egy olyan tanácsadó, akit Harry megkeresett, egy régi iskola híve, akit hűsége és diszkréciója miatt tisztelnek. Egy barát már kidolgozott egy stratégiát arra, hogyan kezdhetne el Harry újra mozogni a brit társadalmi körökben – akár nagyon alacsony szintű hercegi feladatokat is ellátva. Harry nyitott az ötletekre, ám tudnia kellene, hogy hosszú ideig apróbb feladatokra kellene korlátozódnia. Azonban ez is célt adhatna neki újra a munkához.

Szükség van a barátok támogatására

A forrás szerint ez csak akkor történhet meg, ha a család bizonyos tagjai hajlandóak lennének engedni ennek. A legfrisebb hírek szerint a herceg, aki ebben a hónapban tölti be 40. életévét, több régi barátjának küldött üzenetet manapság. Ezek a barátok készen állnak segíteni neki, hogy visszatérjen Nagy-Britanniába. Barátai remélik, hogy Harry egykori magántitkára, Edward Lane Fox vezethetné a visszatérést. Egyikük azt mondta: „Ha valaki képes rá, akkor Edward az. Amikor legutóbb láttam, legszívesebben megráztam volna a vállánál fogva, és azt mondtam volna: ’Ed, kérlek, hozd haza a fiunkat’. Most van itt az idő.”

Amikor Lane Foxot megkérdezték, hogy segítene-e Harrynek, ő ezt válaszolta: „Attól tartok, nincs véleményem ebben az ügyben.”

Van visszaút?

Bár Harry és bátyja kapcsolata úgy tűnik, hogy helyrehozhatatlanul megromlott, a herceg az utóbbi időben kevésbé tűnik keserűnek. Családja megkönnyebbülésére úgy döntött, hogy nem frissíti vitatott memoárját, a Spare-t a puhafedeles kiadásra, amely október 24-én jelenik meg, és nem fog interjúkat adni annak népszerűsítésére sem.