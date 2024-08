Vilmos herceg és Harry esélyt kaptak a békülésre — véget ér a testvérháború?

A walesi herceg és a sussexi herceg is ott volt a csütörtöki megemlékezésen a norfolki Snettishamben, ahol az egyik gyászoló szerint csupán öt méterre voltak egymástól. Vilmos herceg és Harry is beszélgetett a rokonokkal, gyászolókkal, de egymással nem beszéltek. A virrasztás egy pontján a hercegek gyakorlatilag háttal álltak egymásnak, de végül külön távoztak, anélkül, hogy egyetlen szót is váltottak volna.

Lord Robert Fellowes 82 éves volt, gyászszertartásán Vilmos herceg és Harry herceg is részt vett

Dan Tansey tiszteletes meglepődött, amikor meglátta, hogy Vilmos herceg és Harry is ott van

A plébános meglepetésére a testvérek félretették nézeteltéréseiket, hogy leróják tiszteletüket Lord Robert Fellowes előtt, aki édesanyjuk, Diana hercegné nővérének a férje volt. Mint a The Sun tegnap megírta, Harry herceg titokban érkezett a szertartásra az Egyesült Államokból, annak ellenére, hogy korábban azt mondta, biztonsági okokból nem tud részt venni a virrasztáson. Ő és bátyja, Vilmos herceg a templom ellentétes oldalán ültek, a gyászolók és az oltár volt közöttük. Az egyik résztvevő szerint az ülésrendet úgy tervezték, hogy távol tartsák őket egymástól.

„Közvetlenül a kezdés előtt jöttek be, szinte mindenki más után. A legtöbb ember észre sem vette őket” — árulta el egy forrás.

A szertartás után mindketten részt vettek a virrasztáson, amelyet a templom szomszédságában lévő özvegy Lady Jane Fellowes házának kertjében felállított sátorban tartottak. Ott elvegyültek a család és a barátok között. Egy alkalommal a testvérek háttal álltak egymásnak, egymástól alig néhány méterre, mégsem látta senki, hogy beszélgettek volna, mondta el a forrás.

A szertartás időpontja szigorúan őrzött titok volt, egyesek szerint csak 24 órával korábban erősítették meg. Dan Tansey tiszteletes, aki a szertartást vezette, meglepődött, amikor Harry és Vilmos is ott van.

„Csak amikor kifelé menet üdvözöltem a gyülekezetet, akkor fogott velem kezet Vilmos herceg, majd nagyon gyorsan utána Harry herceg is. Meglepetés volt, de nagyon-nagyon kellemes meglepetés, hogy mindketten eljöttek. Megköszönték a szertartást, én pedig megköszöntem nekik, hogy ott voltak” — mondta el a plébános, aki másokhoz hasonlóan, nem látta, hogy a testvérek akár csak egyetlen szót is szóltak volna egymáshoz.