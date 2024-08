Vilmos herceg pimaszul beszólt Katalin hercegnének: megjegyzése vírusszerűen terjed a neten

Nem gyakran látni a királyi családtól olyan pillanatokat, amikor nyilvánosan fejezik ki szeretetüket egymás iránt, vagy viccelődnek. Érzéseiket ritkán mutatják ki, általában sztoikusan végzik feladataikat, ragaszkodnak ahhoz, mindig profinak tűnjenek.

Katalin hercegné és Vilmos herceg viccesek is tudnak lenni

Forrás: Getty Images

Eltekintve a sporteseményeken való alkalmankénti ölelkezéstől, és az esküvőjük napján, a Buckingham-palota erkélyén elcsattanó csóktól a walesi herceg és felesége a hivatalos eseményeken távolságtartók egymással. Most azonban felkerült a netre egy videó, amin jól látszik, hogy viccesek is tudnak lenni. A felvétel vírusszerűen terjed a neten, ennek oka pedig az, hogy ilyet még nem láthattunk a trónörököstől és Katalintól.

A képsorok 2023. októberében készültek a hercegi pár cardiffi Grange Pavilionban tett látogatása során. Miközben Vilmos a közösség idősebb tagjaival pózolt egy fotó kedvéért, a leendő király egyszer csak megszólalt: „Ki csípte meg a fenekemet?”, aztán kacsintott és nevetésben tört ki. Katalin azonnal elpirosodott és döbbenten nézett férjére, majd ő is kacagni kezdett.

Sokaknak feltűnt, hogy Vilmos herceg pont úgy nevet, mint az édesapja, Károly király.

„Az apja hasonmása, amikor nevet!” - kommentálta az egyik rajongó. „Az arckifejezése teljesen megegyezik Károlyéval!”

Vilmosnak már korábban is volt egy emlékezetes pillanata, amikor ösztönből cselekedve megölelte feleségét: a 2012-es londoni olimpián egy brit aranyéremnek örült meg nagyon. A herceg ekkor megfogta felesége derekát, és egy kicsit fel is emelte őt, miközben éljenzett.

Katalin hercegné állapota

Bár Katalin hercegné a rákdiagnózisa után több hónappal megjelent Károly király hivatalos születésnapján és katonai seregszemlén, a Trooping the Colouron, majd Wimbledonba is ellátogatott, hogy átadja a trófeát a férfi egyes győztesének, még mindig nem gyógyult meg. Bennfentesek szerint a határidőnaplója egyelőre üres, nem tervez előre, a gyógyulására koncentrál és terveivel ellentétben a párizsi olimpiára sem ment el.

„Az embereknek meg kellett szokniuk, hogy sokkal kevesebbet látják, mint korábban. Számára most a család és a gyerekek a prioritások, ráadásul a legkisebb, Lajos, még csak hatéves" - nyilatkozta egy bennfentes. „Mint sok embert, akit megérintett a halál szele, úgy Katalint is megváltoztatta a diagnózis. Még jobban tudja, mi a fontos és mi a kevésbé lényeges: számára a gyerekei az elsők. Nem hiszem, hogy az emberek felfogják, mennyi szenvedésen ment keresztül a színfalak mögött, és sokkal tovább, mint amit bárki is gondolt volna" - vélekedik. „Katalin egy hihetetlenül erős nő, de a rákkal való harcát megszenvedte és még mindig kemoterápiás kezelés alatt áll. Az azonban nagyon jó jel, hogy az elmúlt időszakban kétszer is megjelent a nyilvánosság előtt. Először a Trooping the Colouron, majd Wimbledonban, tehát nyilvánvalóan sokkal jobban van."