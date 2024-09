Felismerhetetlen a Hetedik mennyország cuki kisfiúja, Simon: így néz ki ma David Gallagher

A Hetedik mennyország hazánkban is rendkívüli népszerűségnek örvendő, 1996 és 2007 között vetített sorozat volt. Egy protestáns lelkész családjának mindennapjait láthattuk, Camdenéket, ahol a gyerekekkel együtt a problémák is egyre csak gyarapodtak. A világ ebből a sorozatból ismerte meg Jessica Bielt, aki azóta fényes karriert futott be, és Justin Timberlake felesége lett, azonban a többi szereplő nem tett szert ekkora népszerűségre. Köztük David Gallagher sem, aki a cuki Simont alakította, de ma már rá sem lehetne ismerni.

A Hetedik mennyország Simonja, vayis David Gallagher

Forrás: The CW Television Network

Felismerhetetlen a Hetedik mennyország cuki Simonja

David Gallagher igen korán kezdte a pályafutását, már 2 évesen elkezdett színészkedni és számos reklámban szerepelt. És habár legtöbben a Hetedik mennyországból ismerik, az első igazi szerepét a Nicsak, ki beszél most! című filmben játszotta. Ezután szerepet kapott A Bermuda háromszög titka című filmben, és ugyanebben az évben került a Hetedik mennyország című sorozatba is. A sorozat 11 évadon keresztül maradt műsoron, ezzel a leghosszabb ideig futó családi dráma lett a televíziózás történetében. A forgatási szünetekben azért a filmekre is maradt ideje, játszott A csodabogárban és a Richie Rich 2. - A rosszcsont karácsonya című vígjátékban.

David Gallagher a Nicsak, ki beszél most! című filmben

Forrás: AFP

A Hetedik mennyország 8. évadában azonban el kellett búcsúznunk a karakterétől, ugyanis David úgy döntött, fősikolára akar járni. Ezek után néhány epizódszerepre még visszatért, de a szerződését már többé nem hosszabbította meg. Felnőttként ugyan voltak szerepei, nagy áttörést hozó filmekben nem játszott. Idén azonban visszatér a Hetedik mennyországhoz, két szereplővel, Beverley Mitchell-lel (Lucy) és Mackenzie Rosmannal (Ruthie) újranézik és kibeszélik a sorozatot. A 39 éves David Gallagher egyébként teljesen visszavonult a színészettől, és egy kislány édesapja - most teljes idejében a gyerekére koncentrál.