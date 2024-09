Harmincéves a Vészhelyzet: így néznek ki most a sorozat főszereplői

Noah Wyle, aki mindenki kedvenc rezidensét, Dr. John Cartert alakította

Eriq La Salle, azaz a Peter Benton, a Vészhelyzet kissé nyers doktora

Durva, de hűséges, így jellemezhető Benton doki, akit Eriq La Salle 8 évadon át alakított a Vészhelyzetben, hogy aztán otthagyja a sürgősségit, hogy több időt tölthessen siket fiával. Manapság La Salle nemcsak színészkedik, hanem elismert rendező és producer is lett, olyan sorozatokban, mint a Chicago PD és a Lucifer.

Julianna Margulies, azaz Carol Hathaway főnővér

Julianna Margulies a Vészhelyzet pilotjától kezdve Carol Hathaway nővér szerepét játszotta. Ha ő mondott valamit, arra kedvenc orvosaink is odafigyeltek, egyikük fejét sikeresen el is csavarta. A főnővér a 6. évadban hagyta el a sorozatot. Mostanság Margulies a Billions című sorozat és a The Moring Show visszatérő szereplője, de leginkább a népszerű A férjem védelmében című sorozatból ismert, amely 2009-2016 között futott. Julianna nemcsak sorozatokban és filmekben, de a Forbes legbefolyásosabb nőinek listáján is szerepelt.