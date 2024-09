Kínos incidens! Jennifer Anistont nem akarták beengedni a biztonságiak az Emmy-gálára

Forog a The Morning Show következő évada

Forog a The Morning Show 4. évada. Jennifer Aniston az Instagramon jelentette be egy, a kollégáival közös fotó társaságában a hírt még a nyáron .A színésznőt Tig Notaróval és Reese Witherspoonal fotózták a kulisszák mögött, a színésznő még a szövegkönyvről is tett fel képet.Jennifer Alex Levy karakterét, Reese Witherspoon Bradley Jacksont alakítja, Tig Notaro a harmadik évadban Amanda Robinson szerepében csatlakozott a szereplőgárdához. A bejelentéstől bezsongtak a sorozat rajongói, és már most nagyon várják az új epizódokat.

A 2019-ben debütáló The Morning Show azonnal hatalmas siker lett, nemcsak a szereposztás zseniális, de a történet is igencsak tanulságos, ugyanis a dráma több olyan témát is érint, amellyel érdemes, sőt, kell foglalkozni. A sorozat betekintést enged egy reggeli műsor kulisszái mögé: az alkotók tudják, hogy mindenkit érdekel, hogyan készül egy tévéműsor, pláne, amely olyan kérdésket helyez a középpontjába, amelyek az életünket is befolyásolják. A sorozatot az Amerikai Filmintézet az év legjobb tíz sorozata közé is beválasztotta, a harmadik évad pedig hivatalosan is a streaming szolgáltató legnézettebb sorozata lett.