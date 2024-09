Jennifer Lopez első férje kitálal: ezért ment tönkre az énekesnő összes házassága

Hiába a közös romantikázás, továbbra is válik Ben Affleck és Jennifer Lopez

A válásuk bejelentését megelőző hónapokban egyáltalán nem lehetett együtt látni a sztárpárt, nem is lepett meg senkit, amikor Jennifer Lopez a második házasságuk évfordulóján beadta a papírokat. Mindenki azt hitte, hogy ezzel végleg lezárul a közös ügyük, de úgy tűnik, hogy mégis van folytatása a szappanoperának, ugyanis nemrég együtt látták őket és gyerekeiket. „Ben Affleck és Jennifer Lopez jelenleg a Beverly Hills Hotelben vannak, fogják egymás kezét és csókolóznak. A gyerekek velük vannak, de egy külön asztalnál ülnek" - számolt be egy szemtanú a közös időtöltésükről. Sokakban ezek után jogosan merült fel a kérdés, hogy vajon akkor ismét együtt vannak-e, de Jennifer Lopez és Ben Affleck nem szolgál egyszerű válasszal, ugyanis annak ellenére, hogy csókolóztak és az énekesnő ismét viseli jegygyűrűjét állítólag a válásuk továbbra is zajlik...