Julia Roberts bátyja, bocsánatot kért az Oscar-díjas húgától: nem neki köszönheti a karrierjét

Eric Roberts az akciófilmek sztárja átgondolta az éveken át terjesztett véleményét arról, hogy Oscar-díjas testvére neki köszönheti, hogy elismert színésznő lett. Julia Roberts bátyja most már úgy gondolja, hogy ostobaság volt ezt gondolnia, és nyilvánosan kért bocsánatot testvérétől.

Eric Roberts már bánja, hogy évekig hajtogatta, hogy Julia Roberts neki köszönheti a karrierjét

Forrás: Getty Images via AFP/2022 Getty Images

„Remélem, Julia elfogadja ezt a nyilvános bocsánatkérést. Ostoba dolog volt, amit mondtam” — írja nemrég megjelent memoárjában, a Runaway Train: Or the Story of My Life So Far című könyvében. Eric, aki Emma Roberts színésznő édesapja, az évek során azt hirdette, hogy húga neki köszönheti fenomenális színészi karrierjét. Legutóbb 2018-ban azzal került a címlapokra, hogy azt mondta egy magazinnak, hogy ha ő nem lenne, Julia Roberts és Emma Roberts sem létezne, mint híresség és színésznő, és erre nagyon büszke.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy mindenki tudja, hogy én voltam az első, mert messze az első voltam. Én voltam az első, aki Golden Globe- és Oscar-jelölést kapott, szóval büszke vagyok erre” — jelentette ki Eric Roberts.

Azt is magának tudta be, hogy Julia szerződést kapott a WME-től.

Miért gondolta Eric Roberts, hogy Julia Roberts miatta futhatott be?

A ma már 68 éves Eric 17 éves korában New Yorkba költözött, hogy színészi karriert csináljon. Az 1978-as A cigányok királya című filmben kapta meg az áttörő szerepet. Az 1985-ös Szökevényvonat című filmben nyújtott mellékszerepe hozta meg számára az első Oscar-jelölést. A kishúga, Julia 1985-ben érkezett New Yorkba, és olyan gyümölcsöző karriert futott be, amely végül felülmúlta az övét. Első Oscar-jelölését 1990-ben kapta az Acélmagnóliákért, amelyet 1991-ben a Pretty Woman és egy újabb jelölés követett. A legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat 2001-ben az Erin Brokovich című filmért vehette át.

„Úgy képzelem, hogy életem végéig Julia testvére és Emma Roberts apukája maradok. Szeretném jóvátenni, büszkén és méltósággal félreállni. Részben ez az oka annak, hogy megírtam a könyvet” — állítólag ezt írja Eric a memoárjában.

Eric Roberts, aki a Nagy Almába költözése után kokainfüggőséggel küzdött, a drogok miatt elvesztette a most 33 éves Emma Roberts szülői felügyeletét, amikor a színésznő még csecsemő volt. Könyvében azt írja, ez volt a drogfogyasztásának legsúlyosabb következménye, és azt is elismeri, hogy függősége vert éket közé és két húga, Julia és Lisa közé.