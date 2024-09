75 éves lett Richard Gere – 9 érdekesség, amit biztosan te sem tudtál a hollywoodi szívtipróról

1949. augusztus 31-én Richard Tiffany Gere néven született Philadelphiában. A középső neve az amerikai szokásoktól eltérően nem egy második keresztnév, hanem egy második vezetéknév, méghozzá az édesanyja lánykori vezetékneve. Richard Gere családja egyike a legrégebbi amerikai famíliáknak: az ősei mindkét ágon az Amerikába elsőként érkező brit telepesek, a Mayflower hajó utasainak leszármazottai.

75 éves lett Richard Gere

Forrás: Getty Images

Zenével indult a karrierje

Már gyerekként megtanult több hangszeren (zongora, trombita, gitár) is játszani, majd középiskolában is a zenélés jelentette a szenvedélyét, legyen szó akár fellépésekről vagy dalok írásáról. A színészi karrierje is a zene révén indult be: az első jelentősebb szerepeit színpadi musicalekben játszotta.

A testét és elméjét egyaránt szereti edzeni

Diákkorában több sportban is kiemelkedően tehetségesnek bizonyult, egyetemre is tornász sportösztöndíjjal vették fel. A tanulmányait viszont olyan területen folytatta, ami a legkevésbé sem tipikus a sportolók körében: filozófia szakon szerezte meg a diplomáját. Ez a kettős érdeklődés azóta is jellemző rá, és része az életének.

John Travoltának köszönheti a befutását

Az 1970-es és 1980-as évtized fordulójának környékén lett belőle hollywoodi sztár, főként a Mennyei napokban, az Amerikai dzsigolóban és a Garni-zónában játszott főszerepeinek köszönhetően. Meg John Travoltának köszönhetően, akinek mind a három főszerepet felajánlották előtte, de ő mindegyiket visszadobta.

Richard Gere a világ egyik leghíresebb buddhistája

Már huszonévesen érdeklődött a buddhizmus iránt, és amikor 1978-ban először ellátogatott Nepálba tibeti szerzetesekkel találkozni, akkor végképp elköteleződött a keleti vallás és világszemlélet mellett. A dalai lámával is több alkalommal találkozott, és a buddhizmus egyik legismertebb terjesztőjévé lett Amerikában és világszerte egyaránt.

A Micsoda nőhöz nem csak színészként járult hozzá

Karrierje leghíresebb szerepét hozta el a Micsoda nő 1990-ben, aminek egyik jelenetében zongorázni is hallhatjuk. Az itt elhangzó zene Gere saját szerzeménye, de a Julia Roberts-szel közös másik híres romantikus filmje, az Oltári nő kedvéért is komponált egy gitárszólót.