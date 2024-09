Február 6-án, egy nappal azután, hogy a Buckingham-palota bejelentette, hogy III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak, Harry herceg egy rövid időre, 24 órára Nagy-Britanniába utazott, hogy meglátogassa beteg édesapját. A hírek szerint ez sarkallta Meghant is arra, hogy felkeresse Katalint.

Forrás: The State Funeral Of Queen Elizabeth II/bestof

„Harry arra fókuszált, hogy minőségi időt töltsenek együtt” - mondta egy informátor, megjegyezve, hogy a találkozó - amelyre a Clarence House-ban, Károly és Kamilla királyné londoni otthonában került sor - barátságos és meghitt volt. „Károlyt rendkívül meghatotta Harry gesztusa."

Lapértesülések szerint azonban Katalin betegsége - és gyógyulása - lehet a közelgő fegyverszünet katalizátora. „Ez lehet a kiindulópont” - mondta egy forrás.

Egyetértés van köztük abban, hogy az élet túl rövid, így van remény arra, hogy ez elvezet a békéhez.

A Harry és rokonai közötti szakadék egyre csak mélyült, mióta ő és Meghan kiléptek a királyi család kötelékéből. Olaj volt a tűzre az Oprah Winfreynek adott interjú, amelyben rasszizmussal vádolták a királyi család egyik tagját, és nyíltan megvitatták Meghan és Katalin hírhedt vitáját, amikor Sarolta koszorúslányruhája miatt különböztek össze. Majd a Netflix doku-sorozatában, a Harry&Meghanban a pár azt állította, hogy a királyi család negatív történeteket ad ki róluk a brit sajtónak figyelemelterelés céljából, végül 2023-ban megjelent Harry Tartalék című memoárja, amiben azzal vádolta bátyját, hogy nekiment egy Meghanról szóló vita során.

A mély sérelmek ellenére Harry és Károly az elmúlt hónapokban újra kapcsolatba kerültek egymással. Bennfentesek szerint a király egy ideje már nagyon szeretne kibékülni kisebbik fiával. A februári titkos találkozásuk érzelmes volt.

Harry felugrott az első repülőre, és Meghan teljesen egyetértett azzal, hogy Harrynek ott a helye. Elmondhatta az apjának, hogy szereti őt, és teljesebb képet kaphatott arról, hogy Károly mivel is néz szembe.

Meghan Markle is ki akar békülni Katalin hercegnével

Az informátor arról is beszámolt, hogy Meghan is elhatározta magát a békülés mellett.

„Meghan felvette a kapcsolatot Katalinnal és Károllyal. Tehát lépések történnek a békülés érdekében. Meghan támogatja Harryt ebben az egészben, és a legjobbakat kívánja a királyi családnak - Katalint is beleértve. Katalin is nyitott a kibékülésre, bár inkább Harryvel, mint a feleségével. Még mindig fáj neki az, amit Meghan tett vele és Saroltával. Van még min dolgozni, de hajlandó továbblépni" - mondta a forrás. Hozzátette, Katalinnak nagyon hiányzik Harry, mindig a testvéreként tekintett rá.