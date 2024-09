Katalin hercegné és Vilmos herceg kész átvenni Károly királytól és Kamilla királynétól a trónt

Februárban tett sokkoló bejelentést a Buckingham-palota: a 75 éves III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak, mindössze egy héttel azután, hogy prosztataműtét miatt kellett kórházba vonulnia. Az uralkodó, akit a diagnózist követően „könnyített szolgálatba” helyeztek, mostanra visszatért a királyi elfoglaltságaihoz, és szeptember 3-án a Kamilla királyné Dyson Rákközpont megnyitóján azt nyilatkozta, hogy az uralkodó remekül van. Ám bennfentesek szerint valójában aggódik férjéért, nem véletlen, hogy Katalin hercegné is visszatér a feladataihoz, és Vilmos herceg is egyre több munkát vállal át apjától.

Vilmos herceg és Katalin hercegné kész átvenni akár a trónt is

Forrás: Northfoto/

„Kamilla királynő meg van győződve arról, hogy Károly munkamániás, és arra ösztönzi, hogy lassítson, és az egészségére koncentráljon” — állítja a palota bennfentese.

Noha a király és a királyné látszólag határozottan áll a nyilvánosság elé, egy másik bennfentes korábban azt mondta az In Touchnak, hogy a dolgok sokkal zordabbak a színfalak mögött. „Bármilyen kellemetlennek is tűnik, a temetésének megtervezése már elkezdődött” — mondta a forrás.

Katalin hercegné pár napja fejezte be a kemoterápiát, ám Vilmos hercegre egyre több feladat hárul

A trón következő várományosaként Vilmos herceg lassan lépeget előre és készül átvenni beteg édesapja helyét, miközben felesége, Katalin hercegné is épp a rákból gyógyul — szeptember 9-én jelentette be, hogy befejezte a megelőző kemoterápiát.

Vilmos hercegnek otthon, a felesége mellett is helyt kell állnia, miközben beteg apja válláról igyekszik minél több terhet levenni. Bár Katalin hercegné még alig fejezte be a kezeléseket, kész visszatérni a feladataihoz, és a lehető legtöbb munkát elvégezni, hogy ezzel segítse férjét. Nyilvánvaló, hogy a walesi hercegi pár a trón átvételére is készen áll, ha szükséges.

Vilmos herceg a nyári szünet befejeztével nemrég közzé tette munkatervét, amelyből kiderül, hogy a trónörökös egész szeptemberben elfoglalt lesz, ami annak köszönhető, hogy Károly király rengeteg feladatát adta át fiának.