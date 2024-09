Vilmos herceg felfedte lánya, Sarolta eddig titkolt oldalát: ezt senki nem tudta a hercegnőről

Vilmos herceg továbbra is eleget tesz kötelezettségeinek, vagyis folyamatosan részt vesz a különböző nyilvános eseményeken, és persze sokat utazik. A minap például Walsben járt, ahol lányáról, Sarolta hercegnőről is megosztott egy olyan titkot, amit eddig nem sokan tudtak róla.

Vilmos herceg Sarolta hobbijáról rántotta le a leplet

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg lányáról, Sarolta hercegnőről osztott meg titkot

Vilmos herceg a napokban Walsben járt, ahol a helyi kulrútát ünnepelték és találkozott a helyi közösségekkel is. Ellátogatott például a Swiss Valley Community Primary Schoolba, ahol beszélt a diákokkal is. Szóba elegyedett a 10 éves Rubyval, akiről kiderült, hogy második nyelvként a walesi nyelvet tanulja, nemrég pedig egy szavalóversenyen ért el kiváló eredményt. Vilmos ekkor ragadta meg az alkalmat, hogy lánya, Sarolta hercegnő egyik eddig ismeretlen oldalát is felfedje. Miközben Vilmos herceg gratulált Rubynak az ereményeihez elmondta, hogy Sarolta hercegnő imád fellépni és táncolni. „Sarolta is imád fellépni ás táncoltni" - mondta Vilmos, majd biztosította a kislányt arról, meg fogja mutatni lányának a Ruby előadásáról készült videót. Ruby egy, a diákok által írt képeslapokból álló könyvet is átadott a hercegnek, és barátságkarkötőket küldött a gyerekeknek.

Vilmos herceg még egyedül telejsíti a kötelezettségeket, de már nem sokáig. A napokban ugyanis Katalin hercegné hatalmas örömhírt jelentett be: véget ért a megelőző kemoterápiás kezelése. Innentől arra fókuszál, hogy rákmentes maradjon, és ugyan a teljes gyógyulási folyamat még hosszú, hamarosan visszatérhet a feladatai ellátásához és a nyilvános szereplésekhez. Az elmúlt hónapokban nem sokszor lehetett látni a hercegnét, mindössze két nyilvános eseményen vett részt azután, hogy megosztotta a nyilvánossággal a rákdiagnózisát. Az egyik a Trooping the Colour elnevezésű nagyszabású esemény volt, a másik pedig a wimbledoni tenisztorna döntője, ahol ő adta át a férfi győztesnek a trófeát.

