Ezért szakított Katy Perry és Orlando Bloom: nagyon kemény évet töltöttek külön

Katy Perry és Orlando Bloom 2016-ban jöttek össze, de mindössze egy év múlva már szakítottak is. Az okokat eddig senki nem tudta, de most az énekesnő elárulta, mi zajlott köztük a háttérben és azt is, hogyan találtak újra egymásra.

Kiderült, miért szakított Katy Perry és Orlando Bloom

Forrás: Getty Images

Ezért szakított Katy Perry és Orlando Bloom

Katy Perry és Orlando Bloom 2016-ban egy Golden Globe afterpartyn találkoztak először, és gyorsan egymásra is találtak, azonban a kapcsolatuk elsőre nem tartott sokáig. 2017-ben szakítottak, bár azt senki nem tudta, hogy miért. Az énekesnő azonban most elárulta, mi történt közöttük. Kiderült, hogy a színészt egyáltalán nem érdekelte már a „játszadozás", Katy Perrynek azonban dolgoznia kellett magán. A színész nem sokkal azelőtt vett részt egy egyhetes elvonuláson, ami megváltoztatta az élethez és a kapcsolatokhoz való hozzáállását, de nem ugyanazt akarták egymástól.

„Nem igazán voltunk egy hullámhosszon. Ő épp egy hosszú cölibátusi időszakon volt túl, és határozott szándékai voltak. Én akkor léptem ki frissen egy kapcsolatból, és úgy voltam vele, hogy ezt nem tudom tovább csinálni" - mondta az énekesnő hozzátéve, hogy nagyon máshol tartottak.

Már nem játszotta a macska-egér játékot. Én pedig azt mondtam: ez unalmas, továbblépek.

- mondta Katy Perry. Orlando és az énekesnő ezután egy „nagyon kemény évet" töltöttek külön, mielőtt az énekesnő úgy döntött, hogy ő is elmegy az arra az elvonulásra, és neki is teljesen megváltoztatta az életét.

„Ez segített átprogramozni azt, amit magamról gondolok, és segített összekötni a fejemet a szívemmel." Amikor a pár - akiknek van egy négyéves közös lányuk, Daisy - újra összejött, a 39 éves Katy „a legrosszabbat" mutatta meg magából a 47 éves színésznek, és a férfi rendíthetetlen támogatása ráébresztette, hogy ő a megfelelő a számára. És most Katy és Orlando - aki a Miranda Kerrrel kötött házasságából származó 13 éves Flynn apukája is - együtt dolgoznak azon, hogy kapcsolatuk erős maradjon, többek között párterápiára járnak.

Orlando Bloom meztelen fotóiról nyilatkozott Katy Perry: végre kiderült, miért evezett a színész gatya nélkül

Kapcsolatuk korábbi szakaszában történt az eset egy olaszországi nyaraláson: Orlando Bloom és Katy Perry evezni mentek. Elől ült Katy, bikiniben, mögötte térdelt Bloom, teljesen meztelenül. A jelenetet lefotózták és felkerült az internetre is, amelynek az énekesnő egy cseppet sem örült. Hogy miért? Erről nyilatkozott, valamint arról, miért nem vett fel fürdőnadrágot a színész, mielőtt emberek közé ment.