Ritka pillanat: megmutatta lányait Eva Mendes

Eva Mendes már nem egyszer nyilatkozott arról, hogy elsősorban anya és csak utána színésznő, így csak akkor vállal el bármilyen munkát, ha a gyerekei nem látják kárát. Az 50 éves világsztár ma már leginkább a Ryan Goslinggel közös lányai, a kilencéves Esmeralda és a nyolcéves Amada nevelésére koncentrál.

Eva Mendes bevallotta: utálja a játszóházakat

Forrás: AFP

Édes videót osztott meg lányairól Eva Mendes

Bár Mendes és Gosling is azon a véleményen van, hogy nem kell a gyerekeket folyton a közösségi médiában mutogatni, a minap a színésznő Instagram-sztorit tett fel arról, ahogy a gyerekei játszóházba mennek. A videó szelfinek indult, de az édesanya csak megmutatta a lányokat is és arról is beszélt, nem igazán szereti a játszóházakat és a játszótereket sem, de néha hajlandó ott maradni hosszabb ideig, ha látja, hogy a gyerekek jól érzik magukat. "Az anyaság kész őrület. Ha követsz, tudod, hogy utálok játszótérre járni... De a fenébe, ez annyira jó nekik!" - tette közzé Mendes.