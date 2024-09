A 70-es évek ikonikus színésze távozott az élők sorából: 93 éves volt

Meghalt Kenneth Cope brit színész, aki az 1960-as és 70-es évek népszerű tévé- és filmsztárja volt. Legismertebb alakításait a Szellemes nyomozókban és a Coronation Streetben nyújtotta. Életének 93. évében hunyt el.

Elunyt a legendás színész, Kenneth Cope

Forrás: Getty Images

Haláláról egykori ügynöke, Sandra Chalmers adott hírt. „Egy igazi ikon, Kenneth Cope elhunytát jelentjük be:

abszolút öröm volt vele dolgozni, és megtiszteltetés, hogy ismerhettem.

Egy igazi úriember volt a showbizniszben" - írták. Az is közölték, hogy a színész a liverpooli otthonában hunyt el, családjával körülvéve: Renny Lister, Cope 63 éves felesége és családtagjai, köztük a színész lánya, Martha Cope voltak mellette, két fia, Nick és Mark azonban nem tudtak ott lenni sajtóértesülések szerint.

A színész pályafutása öt évtizedet ölel fel, az első színészi munkája a Johnny, You're Wanted című minisorozatban volt.

Bár az 50-es években is kapott lehetőségeket, számára az áttörést hozó évtizednek a 60-as évek bizonyultak. A Coronation Street című sikersorozatban játsztott, de 1962-től egy éven át David Frost, Millicent Martin, Roy Kinnear, David Kernan, Willie Rushton és Lance Percival oldalán szerepelt a This Was The Week That Was című szatirikus késő esti műsorban.

Az 1960-as évek végén Monty Berman producer előállt a Randall and Hopkirk (Szellemes nyomozók) című műsor ötletével, amely két magándetektívről szólt: Jeff Randall, akit Mike Pratt játszott, és Marty Hopkirk, akit Kenneth Cope alakított. A csavar az, hogy a Cope által alakított Hopkirket meggyilkolják, de szellemként - krémszínű öltönyben - visszatér, hogy segítsen egykori társának a gyilkos kézre kerítésében. Eleinte nem hozott átütő sikert a sorozat, de végül a nézők nagyon megszerették.