88 éves korában elhunyt Kris Kristofferson: így búcsúznak tőle a pályatársak

„Áldottak vagyunk, hogy együtt tölthettünk vele időt” – írta Kris Kristofferson családja a nyilatkozatában. „Köszönjük, hogy sok éven át szerettétek, és amikor megláttok egy szivárványt, tudjátok, hogy onnan fentről mosolyog ránk.”

88 éves korában elhunyt Kris Kristofferson

Forrás: Getty Images

Kristofferson hat évtizeden átívelő karrierje során kitörölhetetlen nyomot hagyott a rajongóiban, és a countryzene egyik vezető alakjává vált. 1972-ben elnyerte a Grammy-díjat a legjobb country dal kategóriában a Help Me Make It Through the Night című számáért, valamint két Grammy-díjat nyert volt feleségével, Rita Coolidge-dzsel duettezve 1974-ben és 1976-ban. Emellett filmsztárként is maradandót alkotott, elnyerve a Golden Globe-díjat a pusztító életű rocker, John Norman Howard szerepéért a Csillag születik 1976-os remake-jében, ahol Barbara Streisand partnere volt.

Barbra Streisand az Instagramon búcsúzott pályatársától, mondván, hogy „tudta, hogy van valami különleges” a színészben, amikor először látta őt fellépni.

„Mezítláb, gitározva valami igazán különlegeset mutatott, és tökéletes választásnak tűnt a Csillag születik forgatókönyvemhez” – folytatta Streisand. A film Oscar-díjat nyert a legjobb eredeti dal kategóriában, az Evergreen című dallal.

Kristofferson emlékezetes szerepei közé tartozott Martin Scorsese 1974-es Alice már nem lakik itt című filmje Ellen Burstynnel, valamint a Muhammad Alival közösen játszott 1979-es Freedom Road, és az 1980-as Heaven's Gate Jeff Bridges és Christopher Walken társaságában.

A zenésztársai is megemlékeztek róla. Dolly Parton, aki 2012-ben a Joyful Noise című filmben szerepelt Kristoffersonnal, Instagramon búcsúzott: „Micsoda nagy veszteség. Micsoda író. Micsoda színész. Micsoda barát. Mindig szeretni foglak, Dolly.”