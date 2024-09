Margot Robbie terheshasa ellopta a show-t a vörös szőnyegen

Szeptember 9-én a My Old Ass című vígjáték-dráma Los Angeles-i premierjén Margot Robbie mindenkit meglepett. A 34 éves színésznőt még nem láttuk vörös szőnyegen, amióta várandós. A Barbie sztárja most azonban megmutatta pocakját: hamarosan édesanya lesz.

Margot Robbie csodásan festett a bemutatón

Forrás: Getty Images

Margot Robbie csak úgy ragyogott

A színésznő káprázatos volt a vállát szabadon hagyó szürke ruhában, amely követte teste körvonalait is, így jól látni lehetett, bármikor megérkezhet a pici. Margot Robbie fülig érő mosollyal pózolt férjével, Tom Ackerleyvel, Bronte Payne-nel és Josey McNamarával, valamint a My Old Ass rendezőjével, Megan Parkkal.

A színésznő babája hamarosan megszületik

Forrás: Getty Images

Nem először láthatjuk a pocakját

Margot Robbie először Wimbledonban mutatta meg gömbölyödő hasát. A róla készült fotók szavak nélkül is világossá tették: babát vár. Később augusztus közepén különleges helyzetben kapták lencsevégre. Margot a hollywoodi sztároktól szokatlan módon vonatra pattant: szendvicsét majszolgatva zakatolt Edinburgh felé. Ezt követően Robbie-t a nyár végén szardíniai nyaralásán kapták lencsevégre. A színésznő a férjével, Tom Ackerleyvel pihent. Ahogy a filmbemutatón, Margot a vakáción is ragyogóan nézett ki, fehér inget viselt, ami szabadon hagyta a pocakját, hozzá pedig egy laza, fekete nadrágot húzott.