A nemzet lánya: cseh minisorozat lesz a magyar nézők új kedvence

A főszerepben Antonie Formanová, a tehetséges cseh színésznő tündököl, aki a híres 19. századi cseh író és politikus, Karel Havlíček Borovský lányát, egy tragikus sorsú fiatal nőt alakít. A sorozat nemcsak történelmi hitelességre törekszik, hanem felnőttéválás nehézségeire, a nők helyzetére és a társadalmi korlátok elleni küzdelem fontosságára is rávilágít.

A nemzet lánya a kosztümös sorozatok rajongóit biztosan a képernyő elé szegezi

Fotó: ©Assunta Servello

Egy árva tinédzser lázadásáról szól a sorozat

A 21. században Britney Spears, a 20. században Diana hercegné, a 19. században pedig a cseh nemzet lánya, Zdeňka Havlíčková szerelmi élete és története szerepelt a legtöbbet a bulvárlapok címlapjain. A sorozat Zdeňka szerelmének történetét mutatja be, akinek szabadságvágyát és saját boldogságát a cseh nemzeti identitást formáló ingatag történelmi időkben kell megtalálnia, a korabeli közvélemény érdeklődésének középpontjában. Mindenki más tudta, hogy mi lenne neki a legjobb. Szülei halála után évekig titokban tartották, hogy árva, majd országos jótékonysági lottót tartottak, hogy hozományt gyűjtsenek neki. Ezzel a fiatal lány sorsa megpecsételődött: köztulajdonná vált, aki helyett politikusok döntik el, kivel csókolózhat először, és kihez mehet feleségül.

Zdeňka azonban folyamatosan ellenáll, habzsolja a szerelmet, beszédtémát szolgáltatva ezzel egész Prágának. A nép kedvence lesz, ám egyik napról a másikra nemzetárulónak és ribancnak titulálják az idős honatyák, mert fülig szerelmes lesz az osztrák hadsereg lengyel tisztjébe. A kérdés már csak az, vajon sikerül-e Zdeňkának követnie szerelmét, vagy enged a körülötte lévők nyomásának, és feleségül megy egy tisztes cseh családból származó unalmas földbirtokoshoz?

A nemzet lánya: a sorozatban Zdeňkát árulónak kiáltják ki

Fotó: ©Assunta Servello

A nemzet lánya szeptember 30-tól nézhető hazánkban

A hatrészes minisorozatot szeptember 29-én mutatták be Csehországban és Szlovákiában, a magyar közönség számára a Direct One kínálatában lesz látható. A Direct One TV szolgáltató műsorkínálatban elsősorban CANAL+ gyártású prémium televíziós tartalmak, valamint a TV szolgáltató francia médiacsoport által gyártott sorozatok, köztük exkluzív tartalmak és országos premierek érhetők el. A minisorozat teljesen új, innovatív stílust teremt, amely Martin Douba operatőrnek és Győri Márk magyar operatőrnek köszönhetően kiemeli a kortárs minőségi televíziós sorozatgyártás trendjeit.