Idősebb nő - fiatalabb férfi: Filmek, ahol a korkülönbség nem számít

Carl Gustav Jung, a nagy hatású analitikus pszichiáter és pszichológus azt vallotta, hogy a kapcsolati és szexuális ébredezés korszakában hatékony lenne, ha a fiatal férfiakhoz idősebb nőket, a fiatal nőkhöz idősebb férfiakat társítanának. Utóbbi ellen úgy tűnik, az uraknak nincs is kifogásuk, manapság nem ritkán láthat az ember maga körül ötvenes férfiakat és húszas éveiket taposó lányokat. A filmvászonról is mosolyognak a húsz-harmincéves színésznők, akik erősen középkorú férfisztárok feleségét, barátnőjét formálják meg a filmekben. Ám az idősebb nő - fiatalabb férfi felállás sokkal ritkább, ahogy az életben, úgy a moziban is. Ritkább, de létezik.

Az egyik film, amely az idősebb nő - fiatalabb férfi kapcsolatot megjeleníti, a May December, amely valós történeten alapul

Filmek, ahol idősebb nő - fiatalabb férfi párosokat láthatunk

A következő mozi alkotások azt hivatottak hitelesen ábrázolni, hogy akármekkora társadalmi tabunak is számít, a korkülönbség ellenére kialakulhat mély érzelmi kapcsolat idősebb nő - fiatalabb férfi párosok között is.

The Idea of You

A Prime Video The Idea of You című filmjében Anne Hathaway egy egyedülálló anyát alakít: Soléne egy Los Angeles-i galéria tulajdonosa, aki elkíséri lányát a Coachella fesztiválra, ahol véletlenül találkozik a tinilány kedvenc fiúbandájának egyik tagjával, Hayesszel, akinek karakterét Nicholas Galitzine formálja meg. A drasztikus korkülönbség és a nyilvánosság rosszallása ellenére romantikus kapcsolat alakul ki kettejük között.

May December

Forrás: Joe Maher/Getty Images/"May December" Screening

Julianne Moore, Charles Melton és Natalie Portman a főszereplői az igaz történeten alapuló, nagy port kavart May December című filmnek. A mozi Mary Kay Letourneau esetét dolgozza fel, amelynek lényege, hogy a harmincas évei elején járó nő szerelmi viszonyba keveredett fia 13 éves barátjával. A nő börtönbe került, ahol világra hozza a tinédzserrel közös gyermekét, majd, amikor szabadult, a fiúval összeházasodtak. A filmben az eset után több mint két évtizeddel egy színésznő (Portman) meglátogatja a párt, hogy időt töltsön a nővel és az immár felnőtt fiatal férfival, hogy hitelesen filmre vihesse a románcukat.