Jennifer Lopez és Ben Affleck mesébe illő románca a végére rémálommá válhat. A sztárpár felmelegített kapcsolata nem tartott sokáig, a második házassági évfordulójukon már nem voltak együtt. A történetüknek azonban még nincsen vége, ugyanis előttük áll még a válóper, ami akár el is durvulhat tekintve, hogy nem kötöttek házassági szerződést.

Csúnya vége lehet Jennifer Lopez és Ben Affleck válásának

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck válása csúnyán elfajulhat

Jennifer Lopez augusztus 20-án jelentette be a nyilvánvalót: ő és Ben Affleck már nincsenek együtt. Az ezt megelőző hónapokban folyamatosak voltak a találgatások és pletykák arról, hogy megromlott a házasságuk, és arról is beszéltek, mi vezetett a pár kapcsolatának végéhez. Az énekesnő azzal zárta le a híreszteléseket, hogy második házasságuk évfordulójuk napján beadta a válókeresetet, amiből kiderült, hogy már április óta nincsenek együtt. Arra azonban nem derült fény, hogy mi romlott el köztük. Még azonban ez is kiderülhet, ugyanis az egykori sztárpár előtt

még ott a válóper, ami csúnyán elfajulhat, mivel nem kötöttek házassági szerződést.

A mindkét fél vagyonának védelmét szolgáló jogi dokumentum nélkül a házasságuk alatt felhalmozott jövedelem vagy vagyon „közös tulajdonnak" számít - ami azt jelenti, hogy

mindkét házastársat a vagyon, a jövedelem vagy az adósság egyenlő tulajdonosának lehet tekinteni, függetlenül attól, hogy ki vásárolta vagy szerezte azt.

És bizony egyikük sem pihent, külön-külön és közösen is vettek részt projektekben. Jennifer Lopez leforgatta az Atlas cmű filmet, ahogy a Shotgun Wedding című vígjátékot, a saját albumához tartozó dokumentumfilmet, létrehozott egy koktélmárkát, de Affleck sem tétlenkedett. Leforgatta A könyvelő 2 című filmet, de egyéb más alkotásokban is szerepelt és producerkedett. Van egy közös Beverly Hills-i villájuk, és dillármilliókat kerestek a Dunkin' Donuts reklámjaival, amelyekben együtt szerepeltek.

A pénzügyekkel kapcsolatban van néhány vitás pont

- árulta el egy bennfentes. Kalifornia állam törvényei szerint csak a házasságuk alatt szerzett jövedelmeket kell megosztani, de a jelek szerin az sem lesz feltétlenül egyszerű feladat. Persze az is kérdés, hogy a felek mennyire lesznek együttműködőek, megkönnyíthetik, de meg is nehezíthetik egymás dolgát a vagyonelosztáskor.