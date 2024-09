Sztárok eltitkolt utódai: balkézről született gyerekek, akik egy félrelépés gyümölcsei

Nem minden híresség büszke az összes gyerekére, legalábbis nem jelentik be nagy csinnadrattával, hogy utódjuk született. Nem véletlenül. A sokszor egy affér gyümölcseként, balkézről világra jött babákat a sztárok titkolják, hiszen, ha eldicsekednének vele, az a nyilvánosság előtt látszólag boldog házasságuk végét jelentené. De egyszer minden kiderül...

Arnold Schwarzenegger is egyike azoknak a sztároknak, akiknek balkézről született gyereke

Forrás: NurPhoto via AFP

Sztárok, akiknek balkézről született gyereke

Chuck Norris

Egy házasságon kívüli viszonyból született meg Chuck Norris eltitkolt lánya. A színész házas volt, a felesége Gena O'Kelley mit sem tudott az afférról, amiből férje gyereke megfogant. Valójában Norris sem tudott arról, hogy van egy gyereke, egészen addig, amíg egy Dina nevű lány 1991-ben levelet nem írt neki. Utódja akkor már 26 éves volt.

Steven Tyler

Steven Tyler, Liv Tyler

Forrás: LUCY NICHOLSON / AFP

Talán az egyik leghíresebb eltitkolt gyermek apja az Aerosmith frontembere, Steven Tyler, aki a kislány születése után évekkel tudta meg, hogy van egy Bebe Buell nevű groupie-val közös gyereke. A kislányból ismert színésznő lett, aki nem más, mint Liv Tyler, és aki nyolcéves koráig azt hitte, hogy Todd Rundgren az apja.

Arnold Schwarzenegger

Christopher Schwarzenegger és Arnold Schwarzenegger

Forrás: Profimedia

Bombaként robbant 2011-ben a hír, hogy Arnold Schwarzeneggernek van egy eltitkolt gyereke. Ha ez nem lett volna elég, az is kiderült, hogy a fiú anyja a család volt bejárónője, akivel a sztár 10 éven át tartott fenn viszonyt. És ha még ez is kevés volna, az is kitudódott, hogy a balkézről született gyerek mindössze 5 nappal fiatalabb, mint Schwarzenegger legkisebb fia, Christopher. A hír Schwarzenegger és felesége, Maria Shriver 25 éves házasságának vetett véget.

Sir Tom Jones

Sir Tom Jones és fia Jon Jones

Forrás: AFP / Northfoto

Tom Jones és Katherine Berkery kalandjából az 1980-as években született egy fiú, Jon Jones. A fiú már 14 hónapos volt, amikor egy apasági teszt bebizonyította a vérségi kapcsolatot közte és a sztár között, ezért Jones kénytelen volt gyerektartást fizetni. Ennek ellenére Sir Tom évtizedekig nem volt hajlandó sem nyilvánosan, sem privátban elismerni fia létezését, és a mai napig nem hajlandó semmilyen kapcsolatot tartani vele. A gyerek születésekor az énekes akkor már több mint 20 éve volt nős, ám házasságát nem rengette meg alapjaiban a fiú létezése, Melinda Trenchard és Sir Tom Jones a nő haláláig boldogan éltek.