Ryan Phillippe közös szexjelenete Reese Witherspoonnal bevonult a filmtörténelembe

Menekülnek tőle a nők

Noha egy interjújában igazi feministának vallotta magát, akit négy nő nevelt fel (az anyja mellett a három lánytestvére, mivel az apja a munkája miatt alig volt otthon), a szerelmi viszonyainak története kissé más képet mutat. Reese Witherspoonnal még viszonylag csendben váltak el 8 év házasság után, bár a két közös gyerekük felügyelete kapcsán zajlottak jogi csatározások. Alexis Knapp modell alig egy évig volt a párja, és már a szakításuk után szülte meg a közös gyereküket. Két további barátnő, a joghallgató Paulina Slagter és a modell Elsie Hewitt pedig a hatóságoknál is panaszt tettek a színész ellen bántalmazás és zaklatás miatt, melynek eredményaképp távolságtartási végzés is született Phillippe ellen.

Visszautasította a Star Wars főszerepét

Méghozzá az előzménytrilógia főszerepét, amiben a Darth Vaderré váló Anakin Skywalkert játszhatta volna el. A visszautasítást a saját állítása szerint azóta sem bánta meg, a fő oka pedig az volt rá, hogy a korkülönbség miatt nem érezte volna magát hitelesnek Natalie Portman mellett.

Ő a legnagyobb Sinatra-rajongó

Imádja Frank Sinatrát, és nem csak a zenéjét, de a karaktere és az élettörténete is lenyűgözi. Ezek után nem meglepő, hogy az álomszerepe Frank Sinatra lenne egy életrajzi filmben, és hogy otthon a zuhany alatt is rendszerint Sinatra-dalokat szokott énekelni.

Ezeket a filmeket nézd meg szerinte

A már említett Paul Newman-film, a Bilincs és mosoly (1967) természetesen ott szerepel a kedvenc mozijai között a Homokkavicsok (1966), a Diploma előtt (1967), a Fargo (1996) és a Dühöngő bika (1980) mellett.

A sérülése lerövidített egy sorozatévadot

A Shooter című tévésorozat második évadának forgatásán eltörte a lábát, és mivel ő játszotta a főszerepet, ez komoly fennakadást okozott a széria gyártásában. Végül úgy döntöttek a producerek, hogy átírják és lerövidítik az évadot, ami így tíz epizód helyett csak nyolcat tartalmazott.

Eltűnt a magyar mozikból

Megdöbbentően régen, 2011-ben láthattuk őt utoljára a hazai mozivásznakon Az igazság ára című film mellékszerepében. Igaz, azóta nem is szerepelt túl sok sikerfilmben, amit világszerte forgalmaztak volna, inkább tévésorozatok révén maradt a köztudatban. Ez talán megváltozik a Saint Clare című új filmje révén, amit eddig csak fesztiválokon mutattak be, de annál nagyobb sikerrel, jövőre pedig érkezik majd a főszereplésével Motorheads sorozat, és a The Patient című film is, amiben amnéziás főhős alakít Kate Beckinsale oldalán.