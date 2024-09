Victoria Beckham megható családi fotót osztott meg: a lánya olyan, mintha a klónja lenne

Romeo Beckham 22 születésnapját ünnepelte a Beckham család. Az eseményről a büszke négygyermekes anyuka, Victoria Beckham a közösségi médiában osztott meg fotókat, köztük egy olyat is, amelyen Romeo átkarolja kishúgát, Harpert. A fekete spagettipántos ruhát viselő, a kamerába félénken mosolygó Harper a képen feltűnően hasonlít az édesanyjára. Ha nem lenne mézszőke haja, azt is mondhatnánk, hogy anyja kiköpött mása.

Victoria Beckham

Forrás: AFP

Harper Beckham kísértetiesen hasonlít anyjára Victoria Beckhamre

A 13 éves lány anyukája arccsontjait, orrát és mosolyát örökölte, ha nem apja, David Beckham mogyoróbarna szemeit és mézszőke haját örökölte volna, azt is mondhatnánk, hogy ő és anyukája olyan, mint két tojás. Az első fotón Victoria Romeóval látható, és ha azt nem is állítjuk, hogy ő is kiköpött mása anyjának, azért a vonásait ő is örökölte az énekesnőnek. A harmadik képen David Beckham és Romeo az emeletes torta helyett kapott emeletes fánkrakáson nevetgélnek. Ami az összes képen látszik — és nem csak most — az a családi szeretet és a harmónia.

A poszthoz Victoria a következő szöveget írta: „Különleges este Romeo Beckhamet ünnepeltük. Nagyon szeretlek!” És Romeo mr küldte is válaszul a szívecskéket édesanyjának.

Ez már a második pazar ünnepség, amit Beckhamék a harmadik gyerek születésnapja alkalmából tartanak, a múlt hétvégén az alkalom tiszteletére egy családi kiruccanást tettek Las Vegasba, ahol Cruz is velük volt, aki viszont tényleg apja hasonmása.

Ám nemcsak Romeo szüetásnapja adott okot mostanában ünneplésre a családnak: a Beckham-dokumentumfilm Emmy-díjat nyert a kiváló drámasorozat kategóriában.

David az Instagramon osztotta meg a hírt, és azt írta: „Szóval ez történt tegnap este. Emmy győztesek WOW. Köszönöm a @televisionacad-nak ezt a megtiszteltetést, és gratulálok a BECKHAM dokumentumfilmes csapatomnak, annyira büszke vagyok mindegyikőtökre, és ez a díj mindannyiunk számára nagyon különleges”.