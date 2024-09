Harper Beckham ellopta a show-t bátyja, Romeo Las Vegas-i születésnapi buliján

A rajongók nem tudták megállni, hogy ne említsék, mennyire hasonlít Harper Beckham az egykori Spice Girl tagra, Victoria Beckhamre. Sokan megjegyezték: „Harper már pont úgy néz ki, mint az anyja.” A hétvégi ünneplésről készült családi fotókat maga David Beckham osztotta meg, bepillantást engedve a szoros kötelékű család boldog pillanataiba.

Harper Beckham ellopta a show-t bátyja születésnapján

A Beckham család Las Vegas-i kiruccanása igazi nagy esemény volt, a buliról készült fotók pedig tökéletesen visszaadták a család szoros kapcsolatát.

Az egyik különösen figyelemre méltó képen az egész Beckham klán – David, Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz és Harper – látható a híres Las Vegas Strip előtt pózolva. Bár a figyelem középpontjában a család állt, mégis Harper kifogástalan stílusa volt az, ami a leginkább felkeltette a rajongók figyelmét. A születésnapos Romeo is elegánsan nézett ki.

David félti a lányát

A futballsztár, David Beckham köztudottan jó apa, mind a négy gyerekét imádja, de Harperrel különleges a kapcsolatuk. David Beckham kislánya azonban már nem kicsi többé, belépett a tinédzserkorba, és úgy tűnik, híres anyukája nyomdokaiba lép: imád mindent, ami a divattal és szépséggel kapcsolatos. "Az elmúlt néhány hónapban Harper tényleg elkezdett megváltozni" - árulta el egy bennfentes. "Sokkal többet öltözködik, sminkeli magát, megcsináltatja a haját, elmegy a barátaival szórakozni, és mindig a divatról és a szépségről beszélget az anyukájával. Bizonyos szempontból David visszavágyik azokra az időkre, amikor még kicsi volt" - tette hozzá a forrás.

Derékig érő platinaszőke hajjal fotózták le a 13 éves Harper Beckhamet

David az Instagramon ünnepelte lánya, Harper 13. születésnapját, még egy fotósorozatot is megosztott a „hercegnőjéről”, a testvéreivel töltött közös családi pillanatoktól kezdve azokig az emlékekig, amikor Harper támogatta őt a pályán. Kiemelve lánya öltözködés iránti szenvedélyét is, az egykori focista megosztott egy soha nem látott fotót is, amelyen lánya derékig érő, platinaszőke parókát visel. A fotó pedig a sorozatrajongóknak igencsak ismerős lehet, ugyanis a jellegzetes hajviselet mellett a kis Harper egy olyan ezüstláncot visel a nyakában, amelyet egy sárkány díszít. Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy a legifjabb Beckham csemete a Trónok harca egyik legnépszerűbb karakterének, Daenerys Targaryennek van öltözve a fotón.