Brad Pitt elárulta, ki a kedvenc színésznője: „A leggyönyörűbb nő a vásznon”

Bár Brad Pitt számos legendás színésszel játszott együtt, akik közül sokan korunk legvonzóbb színészeinek számítanak – mint például Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie és Julia Roberts – Pitt szerint a külső csupán egy első benyomás, és nem olyan fontos, amikor a tehetséget mérlegelik. Egy 1996-os Tiger Beat magazinnak adott interjúban Pitt elárulta, hogy valójában „nagyon kevés férfi” van, akire „felnéz” a kollégái közül.

Brad Pitt elárulta, ki a kedvenc színésznője

Forrás: Apple TV+ via Getty Images

Brad Pitt elárulta, ki a kedvenc színésznője

„Ezért értékelem annyira a régebbi filmeket, mert azok megmutatják, milyen az, amikor egy férfi kiáll az elvei mellett” – mondta Pitt. „Mint [Robert] Redford. Ő olyan férfit alakított, amilyen férfiak szerettek volna lenni, és amilyet a nők szerettek volna, hogy a férfiak legyenek.”

Bár Hollywoodban a külső gyakran nagy szerepet játszik a hírnév megszerzésében, Pitt szerint a legnagyobb sztárok nem mindig azok, akiket szexszimbólumokként emlegetnek. Pitt így folytatta:

Amikor meglátsz valakit, csak a külsejére koncentrálsz? Ez csak egy első benyomás. Aztán van valaki, aki elsőre nem ragadja meg a tekinteted, de beszélsz vele, és ő válik a világ legszebb dolgává.

Pitt hozzátette:

Elárulom, ki a kedvenc színésznőm: Dianne Wiest. Őt nem neveznéd szexszimbólumnak. Dianne Wiest szerintem a leggyönyörűbb nő a vásznon.

Dianne West

Forrás: Getty Images/2019 Skin Cancer Foundation's Champions For Change Gala

A 76 éves Wiest legismertebb szerepei közé tartozik az Ollókezű Edward és a Footloose. Legutóbb a 2020-as Fontos vagy nekem című filmben szerepelt, valamint a Paramount+ krimijében, The Mayor of Kingstown.

Wiest a Marylandi Egyetemen tanult színjátszást, majd 1971-ben debütált a Broadway-en Robert Anderson Solitaire/Double Solitaire című darabjában. Ezután rendkívül sikeres színházi karriert épített fel, majd a filmes világban is nagy nevet szerzett magának. Különösen emlékezetesek a Woody Allen-filmekben játszott szerepei, mint a Hannah és nővérei és a Lövések a Broadwayn, utóbbiért Oscar-díjat is nyert.

A 80-as években szerepelt a Veszélyes kölykök című vámpírfilmben is. Wiest eddigi karrierje során négy Primetime Emmy-díjat kapott, többek között a Váratlan utazás és az In Treatment című sorozatokban nyújtott alakításaiért, és további két jelölést is begyűjtött. Ezen felül elnyerte a Golden Globe-díjat és két Screen Actors Guild-díjat is.