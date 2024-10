Angelina Jolie beadta a derekát: „Technikailag ez Brad Pitt győzelme"

Angelina Jolie és Brad Pitt hosszú évek óta állnak jogi csatában egymással több fronton is. Az egyik azonban Brad Pitt győzelmével zárult, nagyon azonban nem örülhet a színész, ugyanis a kár már bekövetkezett.

Angelina Jolie és Brad Pitt a végetekig harcoltak egymással

Forrás: Northfoto

Brad Pitt győzött, mégsem lehet boldog

Angelina Jolie és Brad Pitt csatája egy fronton véget ért. A színésznő az FBI és az Igazságügyi Minisztérium ellen 2022-ben indított perét ejtette, ami a házasságuknak a végét jelentő magánrepülős veszekedésével volt kapcsolatos.

„Brad csapata mindig is azt állította, ez a per csak Angelina Jolie egy újabb eszköze volt arra, hogy tönkretegye a színész hírnevét" - árulta el a forrás. „De úgy tűnik, végül beadta a derekát." A botrányos részletek nagy része amúgy is nyilvánosságra került már. Az FBI jelentése szerint a 60 éves Brad összeveszett Maddoxszal, mielőtt felszállt a repülőre, majd berúgott, és „üvöltözött velük". A színésznő elmondása szerint ő és a gyerekek „sokkos állapotban voltak", ő „lefagyott, megijedt és nem tudta, mit tegyen". Hozzátette azt is, hogy két kisebb sérülést szenvedett.

A Los Angeles Megyei Gyermek- és Családvédelmi Hivatal tisztázta Bradet, és nem emeltek vádat ellene. Angelina azonban az információszabadságról szóló törvény alapján kérvényezte volna az összes dokumentumot, ennek nyilvánosságra kerülése azonban már nem fog megtörténni. Az eljárások pedig már majdnem véget értek, mivel már csak két gyerekük van, aki 18 év alatti. „Technikailag ez Brad győzelme" - mondja a forrás - „de a kár már bekövetkezett". Utalt ezzel a forrás arra, hogy már semmi nem hozhatja helyre Brad Pitt és a gyerekei megromlott kapcsolatát.