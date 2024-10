Diddy megtörte a csendet: a letartóztatása óta először posztolt a közöségi médiában

Férfiak és nők is vádolják Diddyt, akiknek életkora az incidensek idején 9 és 38 év között volt. Tony Buzbee, a vádlókat képviselő ügyvéd egy sajtótájékoztatón azt mondta: „Leleplezzük azokat, akik a zárt ajtók mögött lehetővé tették ezt a fajta viselkedést. Folytatjuk, függetlenül attól, hogy a bizonyítékok kit terhelnek. A szórakoztatóipar legnagyobb titka, amely valójában nem is volt titok, végre kiderült a világ számára. A hallgatás fala most áttört”.

Sean "Diddy" Combs elősör posztolt az Instagramon a letartóztatása óta

Forrás: Getty Images

A legfrissebb vádak kapcsán Diddy ügyvédje, Erica Wolf is nyilatkozott: „Ahogyan a jogi csapat korábban is hangsúlyozta, Mr. Combs nem tud minden érdemtelen állítással foglalkozni, ebben a meggondolatlan médiacirkuszban. Ennek ellenére Mr. Combs határozottan és kategorikusan tagadja, hogy hamis és rágalmazó lenne minden olyan állítás, miszerint szexuálisan zaklatott volna bárkit, beleértve a kiskorúakat is. Alig várja, hogy bebizonyítsa ártatlanságát és igazolja magát a bíróságon, ahol az igazságot bizonyítékok, nem pedig spekulációk alapján fogják megállapítani.” — mondta.

Diddy a kislányának üzent az Instagramon

Letartóztatása óta a zenei producer hallgatásba burkolózott, ám a kislánya születésnapján megtörte a csendet, és az Instagram-posztban köszöntötte lányát a születésnapján.

Diddy a Happy Birthday című dal szövegét írta a kép mellé: „Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday baby Love! Happy Birthday to you!! Happy Birthday @loveseancombs a papa szeret”

Diddy mentális állapotáról nemrég Diddy egyik ügyvédje beszélt.

„A lelkiállapota figyelemre méltóan pozitív. Minden nap több órát töltök vele... Elszánt, erős és elkötelezett. A védekezésre koncentrál... beletörődött abba a ténybe, hogy egyelőre itt tart” — nyilatkozta a jogi képviselő.