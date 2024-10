P. Diddy rettenetesen szenved a börtönben. A zenészt emberkereskedelemmel és zsarolássa, valamint sorozatos szexuális zaklatással vádolják. Az 54 éves rapper jelenleg Brooklyn hírhedt szövetségi börtönében, a Metropolitan Detention Centerben várja tárgyalását. Sean “Diddy” Combs ügyvédje most betekintést engedett a rapper rácsok mögötti életébe.

P. Diddy szenved a börtönkajától

Forrás: Getty Images

P. Diddy nehezen viseli, hogy nem azt eheti, mint eddig

„Azt hiszem, az ételtől szenved a legjobban, számára ez durva” - idézi a People Combs ügyvédjét, Marc Agnifilót. Combs 6 órakor kezdi a napot egy gabonapelyehből, gyümölcsből és reggeli süteményből álló reggelivel. Az ebédet állítólag 11 órakor szolgálják fel, és főételekből áll, mint például hamburger, sült hal vagy marhahús taco, hétvégén pedig rántottát és kekszet is választhatnak. A fogvatartottak 16 óra után vacsoráznak: csirkefajitast, tésztát és marhasültet, valamint vegetáriánus ételeket kapnak, mint a lencse, a tofu és a sült bab. Ahogy a többi rabnak, Combsnak is napi háromszori étkezést szolgálnak fel, amelyet a cellájába szállítanak. A The Post arról számolt be, hogy Combsnak csak napi egy órát szabad a levegőn töltenie, és hetente háromszor zuhanyozhat.