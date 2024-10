Ekkora a baj? Harry herceg Meghan Markle nélkül töltötte a születésnapját

Harry herceg egy túrázással ünnepelte ezt a fontos mérföldkövet az életében, és köszönő üzenetében említést sem tett a feleségéről. Ez azután történt, hogy a pár több külön programot szervezett, beleértve Harry egyéni londoni és lesothói útjait az elmúlt hetekben.

Harry herceg Meghan Markle nélkül ünnepelte a 40. születésnapját

Forrás: Getty Images

A házaspárhoz közel álló források szerint Meghan foglalta le a túrát Harry és barátai számára. Az is kiderült, hogy Meghan lemondott egy jótékonysági eseményt, amelyen Harry herceggel együtt vett volna részt, betegségre hivatkozva. Meghan utoljára Harry születésnapja előtti napon jelent meg nyilvánosan, és az év elején alig tartózkodott a montecitói otthonukban, miközben Harry „egyedül lézengett” egy helyi kávézóban.

Tavaly az a hír járta, hogy a pár hosszabb időszakokra külön élt, ám ezt a hozzájuk közel álló források tagadták. Azt mondták, hogy, mint minden párnak, nekik is vannak nézeteltéréseik, de továbbra is erősek maradnak. Ugyanakkor Meghan egyre frusztráltabb Harry Egyesült Királyságban folytatott biztonsági pereivel kapcsolatban. Azt is híresztelik, hogy a pár nem ért egyet gyermekeik, Archie és Lilibet nevelését illetően sem. Harry nem szeretné, ha a gyerekek nyilvános eseményeken megjelennének, mivel félti őket a fotózásoktól, de Meghan viszont inkább megengedné nekik, hogy több helyi eseményen részt vegyenek.