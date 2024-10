Itt van minden, amit tudni lehet Jamie Foxx 26 évvel fiatalabb ausztrál barátnőjéről

2022 augusztusában Alyce egy barátjával együtt megjelent a Netflix „Day Shift” című filmjének premierjén, amelyben Jamie Foxx is szerepel. Noha nem vonultak végig együtt a vörös szőnyegen, sokaknak egyértelmű volt, hogy egy párt alkotnak.

Jamie Foxx 26 évvel fiatalabb barátnője a kép jobb oldalán

Forrás: Getty Images for Netflix

Mit lehet tudni Jamie Foxx 26 évvel fiatalabb barátnőjéről?

Alyce korábban fitneszedzőként dolgozott – derült ki a The Sun 2023 szeptemberi jelentéséből. Bár jelenlegi lakhelye nem egyértelmű, a The Sun szerint Alyce Ausztráliából származik. Jamie és Alyce először 2022 márciusában mutatkoztak együtt, amikor a Miami LIV nevű éjszakai klubban látták őket bulizni. Két hónappal később a Page Six képeket közölt róluk, amint összebújnak egy yacht fedélzetén Cannes-ban, Franciaországban.

A fiatal barátnő akkor is támogatta a színészt, amikor Jamie súlyos egészségügyi problémával nézett szembe 2023 áprilisában, amely miatt kórházba került. Felépülése alatt kapcsolatuk komolyabbra fordult, és Alyce végig mellette állt. Első nyilvános megjelenésük párként 2023 augusztusában történt, amikor együtt vacsoráztak a Nobu étteremben Malibuban.

Bár 2024 márciusában egy forrás azt nyilatkozta az In Touch-nak, hogy kapcsolatuk kezd „kihűlni”, Alyce továbbra is jelen van Jamie életében. A forrás szerint Jamie egyre inkább a munkájára összpontosít. Ennek ellenére Alyce részt vett Jamie legidősebb lánya, Corinne Foxx esküvőjén 2024. szeptember 22-én. Hat nappal később ismét együtt látták őket a Nobu étteremben Malibuban, kézen fogva sétálva.

Jamie Foxx végre elárulta, miért került kórházba: „20 nap kiesett az életemből”

Az 56 éves Jamie Foxx júniusban Phoenixben beszélt arról, hogy mi történt vele 2023. április 11-én. „Nagyon fájt a fejem, ezért kértem egy gyógyszert a fiamtól." Foxx ezután csettintett az ujjaival, és azt mondta: „20 nap kiesett az életemből, nem emlékszem semmire".

Mindez Atlantában történt, a lánya és a nővére vitte orvoshoz, aki azt mondta, a színész fejében történt valami, de Foxx a betegség nevét nem árulta el:

„Nem mondom ki a kamerába" - jelentette ki.