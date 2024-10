Jennifer Lopez megtörte a hallgatását: a Ben Afflecktől való válása majdnem kicsinálta

Jennifer Lopez és Ben Affleck házasság tönkrement még a második évfordulójuk előtt, az énekesnő véget vetve a híreszteléseknek és pletykáknak augusztusban adta be a válókeresetet. Ettől azonban még nem kerültek ki a reflektorfényből főleg azért, mert ezután még megjelentek együtt nyilvánosan, holott erre egész nyáron nem volt példa. Bennfentesek és informátorok tálaltak ki a részletekről, míg a két főszereplő hallgatott, ám most Jennifer Lopez megtörte a csendet és beszélt érzéseiről.

Jennifer Lopez megszólalt a Ben Affleckkel való szakításáról

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez megtörte a csendet: így érez a Ben Affelckkel való válásuk után

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata meseszerűen indult, hiszen a sztárpár egyszer már igazi álompárként tündökölt Hollywoodban, az, hogy újra egymásra találtak, mindenkit meghatott. A történetük azonban nem úgy végződött, ahogy azt remélték. Bár ezúttal eljutottak az oltárig, a házasságuk második évfrodulóján már nem voltak együtt. Pletykák és híresztelések terjedtek arról, miért futott zátonyra a kapcsolatuk, de eddig egyikük sem szólalt meg. Jennifer Lopez azonban most megtörte a csendet.

„Egészségesnek kell lenned. Teljesnek kell lenned, ha valami teljesebbet akarsz. Jól kell lenned egyedül is. Azt hittem, hogy ezt már megtanultam, de nem. Aztán ezen a nyáron azt kellett mondanom: 'El kell mennem, és egyedül kell lennem. Be akarom bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok erre'" - mondta az énekesnő, aki semmit nem bánt meg.

Egy pillanatig sem. De ez nem jelenti azt, hogy nem csinált ki majdnem teljesen. Majdnem így lett

- mondta. Arra a kérdésre, hogy a szakítás nehéz volt-e, a következőt válaszolta: „Igen, kib***ott nehéz!" Azt is elárulta, szomorúnak érzi magát. „Magányos, ismeretlen, ijesztő érzés. Szomorú érzés. Kétségbeesett" - vallotta be. Ám hozzátette, hogy képesnek érzi magát arra, hogy egyedül is boldog legyen. „Az, hogy egy kapcsolatban vagyok, nem határoz meg engem.

Nem kereshetem a boldogságot más emberekben. A boldogságot magamban kell megtalálnom

- mondta. „Azt hiszem, ez az, amit szeretek az életben, hogy nincs érkezési pont. Csak jobbá kell válni és fejlődni is lehet, ha akarsz. Vagy fejlődsz, vagy meghalsz, és én nem akarok meghalni" - árulta el. „Volt, amikor azt hittem, hogy rájöttem, de aztán az élet azt mondta: 'Küldünk neked valamit, hátha bedőlsz neki. Lássuk, hogy tényleg megtanultad-e a leckét.' És nem tanultam meg. Most már sokkal mélyebben megértem ezt, ami nem jelenti azt, hogy a jövőben nem fogok hibázni, de ismétlem, amikor az egész házad felrobban, akkor ott állsz a romok között, és azt kérdezed: 'Hogyan ne engedjem, hogy ez még egyszer megtörténjen?'" - mondta, majd elárulta, kiértékelte a helyzetet, hogy mit csinált rosszul, ugyanis ezek az élet valódi leckéi. Másoknak is azt tanácsolja, hogy mindig figyeljenek önmagukra. „Azt mondanám, hogy soha ne hagyd abba a befelé figyelést, mert olyan könnyű mindenki mást hibáztatni" - mondta, azt pedig határozottan kijelentette, hogy nem keres senkit az életébe.