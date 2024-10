A zenei különkiadás előre felvett interjúkat tartalmazott korábbi AMA-győztesekkel, köztük a countrysztár Carrie Underwooddal, a kubai énekesnő Gloria Estefannal, valamint az énekes-színésznő Jennifer Lopezzel, és az ötszörös házigazda Jimmy Kimmellel.

Jennifer Lopez először jelent meg nyilvánosan, mióta beadta a válókeresetet

Jennifer Lopez az AMA gálával kapcsolatos legemlékezetesebb pillanataira emlékezett vissza egy előre rögzített interjúban, amelyet a ceremónia során mutattak be, amelynek célja "az öt évtizedes zenei és popkulturális történelem ünneplése" volt. Ez alig két hónappal azután történt, hogy beadta a válókeresetet Affleck ellen, két év házasság után.

Lopez elmondta, hogy a 2013-as AMA gálán nyújtott előadása, amelyben Celia Cruz kubai énekesnőnek állított emléket, "életem egyik legkülönlegesebb éjszakája volt".

„Ő egy ikon, nem csak a latin zene világában, hanem az egész világon" – tette hozzá. „A zene valóban gyógyító és felemelő erővel bír, és összeköt minket. Az AMA pedig immár ötven éve ezt mutatja be, és izgatottan várom a következő ötven évet tele zenével és varázslattal."

Jennifer Garner nagyon aggódik Ben Affleckért: szörnyű, amit művel a színész

Annak ellenére, hogy javában zajlik Ben Affleck és Jennifer Lopez válása, a két sztár mostanában többször találkozik, mint amikor még házasok voltak. Aggasztja is ez a családot és a barátokat, de legfőképp Jennifer Garnert. Nem szeretné, ha minden elölről kezdődne, ráadásul, amit csinál az nem egészséges.

Ben Affleck és Jennifer Lopez találkozgatnak és flörtölnek is egymással, miközben a válásuk éppen zajlik. A helyzetet aggódva nézik a színész szerettei, különösen Jennifer Garner. Fél, hogy a színész a tűzzel játszik. „Ben nagyon addiktív személyiség, és sokan úgy gondolják, hogy most, hogy kijózanodott, szerelemfüggővé vált" - mondta egy bennfentes. „Nyilvánvalóan valamiféle izgalmat jelent neki az, ami most J. Lo-val van, még akkor is, ha nem áll szándékában tovább menni, ez csak egy kis szórakozás." A bennfentes hozzátette, hogy Jennifer Garner "egyszerűen szörnyű ötletnek tartja ezt." „Egyrészt, mert Jennifer Lopez érzéseivel is szórakozik, ami nem kedves. És emellett vegyes üzeneteket küld a gyerekeknek, ami nem egészséges. Mindenkit visszahelyez ebbe a szörnyű hullámvasútba."