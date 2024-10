Jennifer Garner nagyon aggódik Ben Affleckért: szörnyű, amit művel a színész

Annak ellenére, hogy javában zajlik Ben Affleck és Jennifer Lopez válása, a két sztár mostanában többször találkozik, mint amikor még házasok voltak. Aggasztja is ez a családot és a barátokat, de legfőképp Jennifer Garnert. Nem szeretné, ha minden elölről kezdődne, ráadásul, amit csinál az nem egészséges.

Aggódnak Ben Affleckért a szerettei, de főként Jennifer Garner

Jennifer Garner aggódik, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez újrakezdik viharos kapcsolatukat

Ben Affleck és Jennifer Lopez találkozgatnak és flörtölnek is egymással, miközben a válásuk éppen zajlik. A helyzetet aggódva nézik a színész szerettei, különösen Jennifer Garner. Fél, hogy a színész a tűzzel játszik. „Ben nagyon addiktív személyiség, és sokan úgy gondolják, hogy most, hogy kijózanodott, szerelemfüggővé vált" - mondta egy bennfentes. „Nyilvánvalóan valamiféle izgalmat jelent neki az, ami most J. Lo-val van, még akkor is, ha nem áll szándékában tovább menni, ez csak egy kis szórakozás." A bennfentes hozzátette, hogy Jennifer Garner "egyszerűen szörnyű ötletnek tartja ezt." „Egyrészt, mert Jennifer Lopez érzéseivel is szórakozik, ami nem kedves. És emellett vegyes üzeneteket küld a gyerekeknek, ami nem egészséges. Mindenkit visszahelyez ebbe a szörnyű hullámvasútba."

Az informátor szerint a látszat ellenére Ben Affleck továbbra is el akar válni, a barátai pedig azért könyörögnek neki, hogy szedje össze magát, és ne az ösztöneire hallgasson, amikor cselekszik, hanem tervezze meg a lépéseit és a jövőjét.