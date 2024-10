Karády Katalin és pályatársai – filmsztárok a háború árnyékában

Karády Katalin neve ma is összefonódik a háborús Magyarország emlékezetével. Az 1930-as és 1940-es években ő volt a magyar filmipar egyik legnagyobb csillaga, énekesnőként és színésznőként is ikonikus alakja a korszaknak. A második világháború azonban nemcsak a mindennapi életet forgatta fel, hanem a magyar filmsztárok karrierjét és sorsát is. Karády Katalin és pályatársai nemcsak a filmvászonra, hanem a történelem kegyetlen valóságába is belekerültek.

Karády Katalin és Jávor Pál

Karády Katalin – A végzet asszonya és a háború szimbóluma

Karády Katalin 1910-ben született és az 1939-es Halálos tavasz című film hozta meg számára az igazi áttörést. A filmben egy titokzatos, érzéki nő szerepét alakította, amivel azonnal belopta magát a közönség szívébe. Karády nemcsak színészi tehetségével, hanem énekhangjával is elbűvölte a közönséget – híres dala, a Hamvadó cigarettavég ma is a korszak egyik legismertebb slágere.

Karády a filmvásznon a "végzet asszonyát" testesítette meg, egy titokzatos, erős és elérhetetlen nőt, aki mindig a tragédia szélén áll. Ez a szerepkör, amelyben a magyar filmipar előszeretettel ábrázolta, egyfajta menedéket jelentett a közönség számára a háború szörnyűségei közepette. Azonban Karády élete és karrierje hamarosan maga is a háború áldozatává vált. A háború alatt Karády nem csak úgynevezett zsidókapcsolatai miatt lehetetlenült el. A legenda szerint a díva megmentett egy csapat menekülő gyereket, akiket sokáig az otthonában gondozott. Karádyt a Gestapo letartóztatta és hónapokon át kínozta. Ez az időszak végérvényesen megpecsételte karrierjét Magyarországon. A háború után már nem tudott visszatérni régi népszerűségéhez, és az 1950-es évek elején végleg elhagyta az országot, hogy később New Yorkban telepedjen le, ahol visszavonultan élt.

Kabos Gyula – A nevetés mestere, akit elhallgattattak

Kabos Gyula, a magyar kabaré és filmvígjátékok legendás alakja, a háború másik tragikus sorsú szereplője volt. A Hyppolit, a lakáj című filmben nyújtott felejthetetlen alakítása révén vált a magyar vígjáték megkerülhetetlen figurájává. Sajátos humorával, mimikájával és kedves esetlenségével mindenkit megnevettetett, és a magyar közönség imádta.